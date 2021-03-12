ميرتنز وكريتشيكوفا إلى نصف نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حجزت البلجيكية إليسي ميرتنز والتشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفتان 18 و63 عالمياً بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي تختتم منافساتها غداً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.8 مليون دولار.

ونجحت إليسي ميرتنز في تخطي عقبة الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 36 بصعوبة كبيرة وبعد أن حسمت المباراة لمصلحتها بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع 7 - 5 و5 - 7 و6 - 0 في ساعتين و50 دقيقة.

ورغم البداية القوية للأمريكية بيغولا التي نجحت في الفوز بالمجموعة الأولى (7 - 5)، إلا أن ميرتنز تمكنت من الفوز بالنتيجة نفسها في المجموعة الثانية ثم حسمت المجموعة الثالثة (6 - 0).

وتلتقي ميرتنز في النصف النهائي مع الفائزة في مباراة الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 16 على العالم والبلاروسية أرينا سابالينكا المنصفة 8 عالمياً.

من جهتها تغلبت كريتشيكوفا على الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة 88 بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 0 و6 - 2 في 64 دقيقة، وتلتقي في المربع الذهبي مع الفائزة في مباراة السويسرية جيل تيخمان المصنفة 54 عالمياً والأمريكية كوري غوف المصنفة 40.

سيطرة

وفرضت كريتشيكوفا نفسها بقوة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس منذ الدور الأول، عندما فازت على اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25 عالمياَ بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و7 - 6 ثم تغلبت في الدور الـ16 على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 - 3 و6 - 2 قبل أن تضم بوتابوفا إلى قائمة ضحاياها.

وتبحث كريتشيكوفا عن لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس وكذلك في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي، حيث لم تحقق أي لقب طيلة مشوارها منذ 2011، في المقابل تعرف كريتشيكوفا كونها ملكة منافسات الزوجي بتحقيقها 7 ألقاب وتربّعت على قمة التصنيف العالمي في أكتوبر 2018.

وداع

وودعت التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما خسرت من السويسرية جيل تيخمان المصنفة 54 بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 لكل منهما أول من أمس.

وأكدت أنس جابر، أن حالة الإرهاق البدني جراء ضغط البطولات التي خاضتها في الشهرين الأخيرين، كانت وراء خسارتها لقاء الدور الـ16 أمام جيل تيخمان، مشيرة إلى رغبتها بكسر طوق الفقاعة، والتوجه إلى ميامي للدخول في إجازة للتخفيف عن الضغط النفسي والبدني، قبل العودة إلى التدريبات، استعداداً للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق 24 مارس الجاري.

وقالت جابر في تصريحات صحافية: «الضغط الذي عانت منه غالبية اللاعبات المحترفات، بداية من بطولة أستراليا، والدخول في فترة الحجر قبل 14 يوماً من المنافسات، أثر على المستوى البدني، لتواصل الأمور طريقها نحو خوض مباريات من العيار الثقيل التي كان لها الأثر في ظهور الإجهاد مع دخول المشاركة في البطولات التي تلت أستراليا، ومنها تنس دبي».

وأضافت: «خضت مباراة قوية للغاية في الدور الثاني أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة 23 عالمياً، في لقاء نجحت في تحقيق الفوز بنتيجته بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، إلا أن امتداد المباراة لأكثر من ساعتين أثر على مجهودي وتركيزي في لقائي أمام السويسرية تيخمان، في ظل ظهور الإجهاد البدني الذي أثر على تركيزي، وتقديم مباراة بعيدة تماماً عن مستواي».

وتابعت: «سأتوجه من دبي بصورة مباشرة إلى ميامي لقضاء إجازة قصيرة بعيدة عن الفقاعة التي تفرض على اللاعبات جراء المشاركات المتواصلة، قبل أن أعاود اتباع الإجراءات ذاتها بالدخول في الفقاعة الصحية الخاصة بالبطولة الأمريكية».

وختمت قائلة: «عازمة على مواصلة تمثيل التنس العربي بالصورة المشرفة نحو تحقيق أهدافي بدخول قائمة المصنفات العشر الأُول على العالم، بالصورة ذاتها التي عملت عليها منذ سنوات في تحسين مستواي، وتحقيق طموحاتي بالارتقاء في سلم ترتيب اللاعبات المصنفات».

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