الإمارات بطل الناشئين في «فزاع للرماية بالسكتون»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج العُماني كثير مسلم الكثيري بلقب فئة الرجال المفتوحة ببطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، وتفوق في الجولة الفاصلة على مواطنه طلال سعيد البادي.

فيما جاء بالمركز الثالث الإماراتي أحمد سلطان الدرعي، وحقق أبناء الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين، وجاء علي سهيل المحرمي بالمركز الأول محققاً العلامة 78 «3 أكس»، يليه نايف سعيد الكثيري بالعلامة 77 «5 أكس»، ونال المركز الثالث حمدان سيف الدرعي بالعلامة 77 «2 أكس».

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، أن النسخة الحالية جاءت استثنائية من خلال إقامة المنافسات على مدار أكثر من 100 يوم، بمشاركة أكثر من 1000 رام من الجنسين في مختلف الفئات في إطار الإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات.

وأفاد كثير الكثيري القادم من مدينة صلالة العُمانية، بأنه حقق المركز الرابع في النسخة الماضية وعقد العزم على التعويض هذه المرة والسعي لتحقيق المركز الأول، وبالنهاية الجميع فائز في هذه البطولة الرائعة، وقال: اللجنة المنظمة وفرت السلاح والذخائر، وهو ما ساهم في إنجاح المشاركة ويعكس مدى حرص المنظمين على دعم ومساندة الجميع في الرياضة التراثية.

حافز

وأكد سهيل المحرمي المتوج بفئة الناشئين، أن الفوز حافز للمستقبل من أجل مواصلة السير على الدرب في هذه الرياضة التراثية، وقال: أشارك في مختلف البطولات بالدولة، لكن هذه البطولة تبقى دائماً لها مكانة خاصة عند الجميع، والكل يتطلع أن يتوج بالمراكز الأولى في البطولة التي تستقطب أقوى المشاركين، والحلم الأكبر لي هو الفوز في فئة الرجال لاحقاً.

وكشف طلال البادي الحاصل على المركز الثاني في فئة الرجال المفتوحة، عن أنه يشارك في الحدث منذ 10 سنوات، وقال: نشكر جميع القائمين على البطولة في جميع فرق العمل، وتتوفر كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل لنا ضمان الصحة والسلامة، كما أن اللجنة المنظمة وفرت لنا بندقية السكتون للمشاركة في المسابقات، وهذه المرة الأولى التي أصعد فيها على منصة التتويج ضمن الثلاثة الأوائل.

وتابع: أنا أقيم هنا بالدولة وسط أهلي وإخواني، وهو ما سهل علي المشاركة في الحدث، والتواجد هنا من أجل حصد المراكز الأولى، وهي رياضة تراثية توارثتها من أبي وأجدادي، وسبق أن حققت بطولات في العين وسلطنة عمان.

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