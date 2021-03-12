آلام الظهر تحرم نادال من المشاركة

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

كشف صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، عن سبب اعتذار الإسباني رافاييل نادال، عن المشاركة في النسخة 29 التي تنطلق بعد غد، بمشاركة 48 لاعباً من نجوم الكرة الصفراء في العالم.

حيث شعر نادال بآلام في الظهر، خلال التدريبات، وخضع لفحوصات بالأشعة، فقرر عدم المشاركة في البطولة، حتى يمنح نفسه وقتاً إضافياً للعلاج قبل العودة من جديد إلى الملاعب.

وعانى نادال من مشاكل في الظهر منذ فترة الإعداد لأستراليا المفتوحة، واضطر إلى الانسحاب من اللعب مع إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين، في وقت سابق الشهر الماضي.

وكانت اللجنة المنظمة، أكملت ترتيبات استقبال النجم الإسباني مساء أمس، قبل أن يتلقى مدير البطولة، اتصالاً هاتفياً من مدير أعمال اللاعب، يعلمه بالتطورات الصحية الأخيرة لنادال، واعتذاره عن المشاركة.

وغرد النجم الإسباني على حسابه في تويتر، قائلاً: «فكرت بجدية في المشاركة، لكنني أعتقد أنني غير مستعد للعب بعد، مرة أخرى، أشكر اللجنة المنظمة على الدعوة الكريمة، وأتمنى التوفيق للبطولة».

وأضاف في تغريدته: «شكر خاصّ لمدير البطولة، صلاح تهلك، لأنني أدرك جهوده لضمان وصول سلس للعب في دبي، خلال جائحة فيروس «كورونا» غير المسبوقة، والأوقات الصعبة للجميع».

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