3 مباريات في دوري اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليد، اليوم، ثلاث مباريات في انطلاق الجولة الخامسة بمرحلة «إياب» دوري رجال اليد، وبجولته السادسة عشرة.

وسيكون مركز الوصافة الأبرز بمواجهات، اليوم، خاصة بموقعة الصالة السماوية بالعاصمة، والتي يحل فيها فريق النصر ضيفاً على فريق بني ياس، ويتطلع العميد النصراوي للعودة لمعقله بدبي بفوز، يعزز فوزه في الدور الأول 32 -26، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ليضيفها إلى رصيده السابق 34، والذي وضعه بمركز الوصافة ولاستمرار مطاردته الشارقة المتصدر 39 نقطة، ويتطلع أصحاب الأرض لإحداث مفاجأة للعميد، واصطياده لتحسين موقعه العاشر برصيد 17 نقطة.

الزعيم والإمبراطور

والمباراة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى بالنسبة لفريق العين الثالث بموقعه الحالي، وبرصيد 33 نقطة، يمني النفس وينشد العودة من زعبيل بفوز على فريق الوصل بعقر داره، ليحصد النقاط الثلاث والتقدم للمركز الثاني في حال تعثر النصر في بني ياس، متسلحاً بمعنويات فوزه في الدور الأول 34 - 26، وبالوقت نفسه يتطلع الوصل لرد الاعتبار بعقر دارة بتحقيق الفوز، والعودة لسكة الانتصارات بعد العديد من التعثرات وضعته في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الفرسان ودبا الحصن

وتختتم مباريات اليوم على أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان خلال استقبال فريق شباب الأهلي الخامس برصيد 32 نقطة والذي يطمح بالوقت نفسه للتقدم لمركز الوصافة عندما يستقبل ضيفه فريق دبا الحصن الثامن برصيد 20 نقطة، ويذكر أن لقاء الدور الأول اقتنص الفوز بنتيجة 26 -25 في ظل عدم مشاركة المحترفين بصفوفه.

وتستكمل الجولة غداً بمباراتين يلتقي في الأولى فريقا الشارقة مع الجزيرة بالإمارة الباسمة، وفي الثانية تستضيف صالة الجزيرة فريقي الوحدة والظفرة، ويغيب عن الجولة فريق مليحة.

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