غافيريا دراج الإمارات ثالث سباق تيرينو

المصدر: روما - وام

حقق فيرناندو غافيريا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثالث في المرحلة الأولى من سباق تيرينو-أدرياتيكو في إيطاليا، والتي أقيمت على مسار بطول 156 كم، وشهد الجزء الأخير من المسار، سباق سرعة بين الدراجين، انتهى بفوز البلجيكي فاوت فان آرت «جامبو فيزما» بالمركز الأول، ويشارك الدراجون اليوم في المرحلة الثانية من السباق، والتي تقام انطلاقاً من كامايوري، وانتهاءً في شويسنديو على مسار جبلي بطول 202 كم، مناسب للدراجين المتخصصين بسباقات التسلق.

وأكد غافيريا أنه تلقى دعماً كبيراً من زملائه في الفريق، لضمان وصوله إلى مركز متقدم، وقال: «تؤكد النتيجة أنني بدأت أستعيد لياقتي، وجاء فوزي بالمركز الثالث في أول سباقات السرعة، ليعزز ثقتنا بتحقيق نتائج أفضل في المراحل المقبلة».

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