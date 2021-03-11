آلام الظهر تحرم نادال من المشاركة في «تنس دبي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس لـ"البيان الرياضي" عن سبب اعتذار الاسباني رافاييل نادال عن المشاركة في النسخة 29 التي تنطلق الأحد المقبل بمشاركة 48 لاعبا من نجوم الكرة الصفراء في العالم.

وأوضح تهلك أن نادال شعر بآلام في الظهر خلال تدريبات مساء أمس، وخضع لفحوصات بالأشعة لكنه في الأثناء قرر عدم المشاركة في البطولة حتى يمنح نفسه وقتا إضافيا للعلاج قبل العودة من جديد إلى الملاعب، خصوصا انه عانى من مشاكل في الظهر منذ فترة الإعداد لاستراليا المفتوحة واضطر إلى الانسحاب من اللعب مع إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين في وقت سابق الشهر الماضي.

وكانت اللجنة المنظمة أكملت ترتيبات استقبال النجم الاسباني مساء اليوم، قبل أن يتلقى مدير البطولة، اتصالا هاتفيا من مدير أعمال اللاعب يعلمه بالتطورات الصحية الأخيرة لنادال واعتذاره عن المشاركة.

وغرد النجم الاسباني على حسابه في تويتر، قائلا:" فكرت بجدية في المشاركة، لكنني أعتقد أنني غير مستعد للعب بعد، مرة أخرى أشكر اللجنة المنظمة على الدعوة الكريمة وأتمنى التوفيق للبطولة."

و أضاف في تغريدته:" شكر خاصّ لمدير البطولة صلاح تهلك لأنني أدرك جهوده لضمان وصول سلس للعب في دبي خلال جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة والأوقات الصعبة للجميع."

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