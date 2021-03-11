بطولة أبوظبـي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 6 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأهم بطولات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للبطولة: إنه وسط ترقب عشاق الجوجيتسو، ونخبة اللاعبين للموعد الجديد للبطولة الأغلى دولياً، تؤكد دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي، ريادتها في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية، متجاوزة كل العوائق والتحديات، عبر الالتزام التام، والعمل على توفير بيئة تنافسية، تضع الأمن والسلامة أولاً.

كما أشاد الظاهري بريادة ونجاح دولة الإمارات، في إرساء نموذج يحتذى به في تحصين مواطنيها والمقيمين على أرضها، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت لقاح «كوفيد 19» لمختلف الشرائح المجتمعية، دون تمييز ، وحرص الاتحاد على التوعية وتوفير اللقاح، بنسبة 100 % لفريق العمل وأعضاء المنتخب الوطني .

وعبّر النجم الإماراتي وبطل العالم فيصل الكتبي، عن سعادته البالغة بعودة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكداً أن هذا الحدث الذي ارتبط اسمه بدولة الإمارات، وعاصمة الجوجيتسو أبوظبي، يعتبر هدية قيمة لجميع لاعبي العالم، الذين يجتمعون في أجواء من المحبة والألفة والمنافسة الشريفة.

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