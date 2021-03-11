«دبي للرجل الحديدي» في شارع جميرا غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السابعة من صباح غدٍ منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان» التي تقام في شارع جميرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمشاركة نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً تحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الحاج مدير البطولة .

وقال خالد العور: «نرحب بكل المشاركين من أبطال العالم والمحترفين الذين يحرصون على القدوم إلى دبي والمشاركة في هذه البطولة العالمية ، التي تعد من أهم البطولات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ومن أبرز الفعاليات التي تروج لمشروع جميرا السياحي، ومحمية المرموم الطبيعية، حيث تقام منافسات السباحة والجري بها في شارع جميرا فيما يمر الدراجون في سباق الدراجات الهوائية من منطقة محمية المرموم الطبيعية».

وأضاف: «دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون نظراً لوجود الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة المصممة بأحدث المعايير الدولية من مختلف المناطق التي تسمح بممارسة رياضة الدراجات الهوائية، ورياضة الجري بأمان وانسيابية، فوجود البنية التحتية الرياضية القوية في دبي أدى إلى انتشار ثقافة ممارسة الرياضة».

محطة مهمة

وقال أحمد الحاج مدير البطولة: «أصبحت هذه البطولة الدولية الكبيرة، محطة مهمة تستقطب مشاركة نخبة الرياضيين العالميين، كما يشارك فيها رياضيون من داخل الدولة ومن دول المنطقة».

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