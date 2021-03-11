نادال يشارك للمرة الخامسة في «تنس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

يعود الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالمياً للمشاركة للمرة الخامسة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق الأحد المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.9 مليون دولار.

وسيشارك الماتادور الإسباني عن طريق بطاقة دعوة بعد غياب استمرّ منذ 2008 لكنه يحمل 4 مشاركات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس أولها في 2004 عندما خسر من الروسي ميخائيل يوجني في ربع النهائي، قبل أن يحقق اللقب الوحيد في البطولة في 2006 على حساب السويسري روجيه فيدرر، ثم خسر في ربع نهائي نسخة 2007 من الأمريكي أندي روديك، وخسر ربع نهائي 2008 من الروسي ميخائيل يوجني.

ويصل نادال إلى دبي مساء اليوم، وسينضمّ إلى نخبة نجوم التنس العالمي في النسخة 29 وهم النمساوي دومينيك ثيم المصنف 4 عالمياً، والسويسري روجيه فيدرر المصنف 5 عالمياً، وحامل لقب البطولة 8 مرات والروسي أندريه روبليف المصنف 8 عالمياً، والإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 10 ولاعبين آخرين مصنفين تحت الـ20 على العالم مثل الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي غاييل مونفيس، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت والبلجيكي ديفيد جوفان وغيرهم، حيث يشارك في الدور الأول 48 لاعباً من نجوم الكرة الصفراء في العالم.

وشارك نادال في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، الشهر الماضي لكنه خسر في ربع النهائي من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً.

مكسب

وأكد صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن مشاركة رافاييل نادال إلى جانب فيدرر في النسخة 29 مكسباً كبيراً للبطولة ويعزز مكانتها كواحدة من أهمّ بطولات التنس على أجندة الاتحاد الدولي ورابطة محترفي التنس، موضحاً أن العامل الرئيسي في عودة نادال للمشاركة في بطولة دبي بعد غياب استمر 14 عاماً هو السمعة الجيدة التي تتمتع بها الإمارات على مستوى التحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد وتصدرها دول العالم في معدلات تلقي اللقاح والإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدتها اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، وقال: نفتخر بما تحققه الإمارات من نجاحات في مختلف المجالات وبقدرتها على توفير بيئة آمنة للرياضيين، ما شكل دعماً قوياً لنا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لاستقطاب أبرز النجوم العالميين، ونحن ملتزمون بتطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على صحة اللاعبين وبكافة الشروط التي يطلبها الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف: روجيه فيدرر كان متواجداً في دبي منذ 3 أشهر للاستعداد لعودته إلى البطولات عقب الإصابة التي تعرض لها العام الماضي، وهو أمر يسعدنا كثيراً لأنه وجد الظروف الصحية المناسبة التي تساعده على التدريب وتجهيز نفسه، وبانضمام نادال للمشاركة في النسخة الجديدة للبطولة مصدر فخر لنا.

مفاجآت

من جهة أخرى، تتواصل المفاجآت في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بخروج 4 لاعبات من كبار المصنفات عالمياً من ضمنهنّ 3 فائزات باللقب سابقاً، وهن الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة رقم 1 في البطولة و5 عالمياً وبطلة 2017 و2018 التي خسرت، أول من أمس، من الروسية سفتلانا كوزنتسوفا، وسجلت نتائج، أمس، مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، بسقوط المصنفة رقم 2 في البطولة و6 عالمياً وهي التشيكية كارولينا بليشكوفا التي خسرت على يد الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 36 بمجموعتين دون رد، ولم تستغرق المباراة أكثر من 53 دقيقة.

كما خسرت السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 عالمياً وبطلة نسخة 2019 من الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة 88 والتي تشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، فيما انسحبت التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 10 عالمياً وبطلة 2013، أول من أمس، من المنافسات بسبب الإصابة أثناء مواجهتها السويسرية جيل تيشمان.

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