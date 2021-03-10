النصر يتخطى الوصل في دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

نجح فريق النصر في تجاوز فريق الوصل، جاره وغريمه التقليدي بساحات الرياضية، بفوز لم يكن سهلاً بعقر داره بنتيجة 27- 24 رغم أن الشوط الأول انتهى لصالح الضيف الوصلاوي 12- 11، وبذلك رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة منحه استمرارية مطاردة الشارقة المتصدر برصيد 39 نقطة رغم غيابه عن الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري رجال اليد التي أقيمت أول من أمس، والتي وضعت الوصل بالمركز السادس برصيد 27 نقطة.

وعاد شباب الأهلي من العاصمة أبوظبي بفوز صعب على مضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 27- 26، وبهذا الفوز رفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة بالمركز الخامس بفارق الأهداف عن فريق مليحة، وبعقر داره نجح فريق مليحة في تجاوز ضيفه فريق الوحدة بنتيجة 34- 21، وبهذا الفوز رفع فريق مليحة رصيده إلى 32 وضعته بالمركز الرابع، وتراجع الوحدة للمركز الأخير (11) بعد أن توقف رصيده عند 16 نقطة، وحافظ فريق العين على مركزه الثالث برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة، جاء ذلك عقب فوزه على ضيفه فريق الظفرة بنتيجة 23 - 18.

وفي دوري السيدات حقق فريق السيدات بنادي النصر الفوز على ضيفه الفريق الدولي وبفارق وصل إلى 18 هدفاً وبنتيجة نهائية 38-20، وفي صالة أرينا بالعاصمة أبوظبي تعادل الجزيرة مع فريق العميد 33- 33.

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