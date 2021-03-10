منصور بن زايد يشهد منافسات المهرجان الختامي لسباقات الهجن بالوثبة

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء اليوم ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن الوثبة 2021.

وتابع سموه عددا من الأشواط التنافسية لفئات سن الزمول والحول، التي أقيمت لمسافة 8 كلم بميدان سباقات الهجن بالوثبة.

كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب ملاك الهجن والمشاركين في المنافسات عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمتابعته الدائمة والمستمرة لسباقات الهجن، وثمنوا جهود سموه في إحياء الموروث الشعبي والمحافظة على التراث المحلي لدولة الإمارات، وحرصه الدائم على متابعة كافة شؤونهم وتلبية احتياجاتهم.

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