سقوط 4 لاعبات من كبار المصنفات في «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تتواصل المفاجآت في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بخروج 4 لاعبات من كبار المصنفات عالمياً، من ضمنهنّ 3 فائزات باللقب سابقاً، وهن الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رقم 1 في البطولة و 5 عالمياً، وبطلة 2017 و2018، التي خسرت، أمس، من الروسية سفتلانا كوزنتسوفا، وسجلت نتائج اليوم، مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، بسقوط المصنفة رقم 2 في البطولة و6 عالمياً، وهي التشيكية كارولينا بليشكوفا، التي خسرت على يد الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة 36، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-2، ولم تستغرق المباراة أكثر من 53 دقيقة.

وخسرت السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة، 12 عالمياً وبطلة نسخة 2019، من الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة 88، والتي تشارك ببطاقة دعوة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-1 و2-6 و7-5، فيما انسحبت التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة 10 عالمياً، وبطلة 2013، أمس، من المنافسات، بسبب الإصابة أثناء مواجهتها السويسرية جيل تيشمان.

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