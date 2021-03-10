نادال يعود للمشاركة في"تنس دبي" بعد غياب 14 عاماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يعود الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني عالمياً للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق الأحد المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ويبلغ مجموع جوائزها المالية 1.9 مليون دولار.

وسيشارك الماتادور الإسباني عن طريق بطاقة دعوة بعد غياب 14 عاماً، عندما خسر في ربع النهائي أمام الروسي ميخائيل يوجني في 2007. ويحمل نادال لقبا واحدا في بطولة دبي حصل عليه في 2006 على حساب السويسري روجيه فيدرر في نهائي النسخة 14.

ويصل نادال إلى دبي مساء غد، عن طريق مطار أبوظبي وسينضمّ إلى نخبة نجوم التنس العالمي في النسخة 29 وهم النمساوي دومينيك ثيم المصنف 4 عالميا والسويسري روجيه فيدرر المصنف 5 عالميا وحامل لقب البطولة 8 مرات والروسي أندريه روبليف المصنف 8 عالميا والإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 10 ولاعبين آخرين مصنفين تحت الـ20 على العالم مثل الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي غاييل مونفيس و الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت و البلجيكي ديفيد جوفان وغيرهم، حيث يشارك في الدور الأول 48 لاعبا من نجوم الكرة الصفراء في العالم.

وشارك نادال في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، الشهر الماضي لكنه خسر في ربع النهائي من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا عالميا.

وأكد صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن مشاركة رافاييل نادال إلى جانب فيدرر في النسخة 29 مكسبا كبيرا للبطولة ويعزز مكانتها كواحدة من أهمّ بطولات التنس على أجندة الاتحاد الدولي ورابطة محترفي التنس، موضحا أن العامل الرئيسي في عودة نادال للمشاركة في بطولة دبي بعد غياب استمر 14 عاما هو السمعة الجيدة التي تتمتع بها الإمارات على مستوى التحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد وتصدرها دول العالم في معدلات تلقي اللقاح والإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدتها اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وقال: نفتخر بما تحققه الإمارات من نجاحات في مختلف المجالات وبقدرتها على توفير بيئة آمنة للرياضيين، ما شكل دعما قويا لنا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لاستقطاب أبرز النجوم العالميين، ونحن ملتزمون بتطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على صحة اللاعبين وبكافة الشروط التي يطلبها الاتحاد الدولي للعبة.

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