«الفتاة المعجزة» مفاجأة «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

واصلت الأمريكية كوري غوف (17 عاماً) المصنفة 40 عالمياً، وأصغر لاعبة في تاريخ بطولة سوق دبي الحرة للتنس، تفجير المفاجآت ببلوغ الدور الـ16، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 3 - 6 و6 - 0 و6 - 4، في المباراة التي جمعتهما أمس، لحساب ختام ثاني أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 21 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 13 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة..

وللاعبة الأمريكية الصاعدة التي تلقب بـ«الفتاة المعجزة»، قصة طويلة مع المفاجآت، وأبرزها في بطولة ويمبلدون (2019)، عندما تحولت من مجرد أصغر لاعبة في تاريخ ويمبلدون (15 عاما) إلى أول لاعبة بمثل تلك السن تصعد إلى أدوار متقدمة في أحد أعرق بطولات الغراند سلام.

وتمكنت غوف حينها، من الفوز في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، على الأمريكية المخضرمة، فينوس ويليامز، الفائزة باللقب خمس مرات والتي كانت تلقّب بأنها «أقوى لاعبة كرة مضرب في العالم».

وأعربت غوف عن سعادتها في مواصلة التألق في دبي، وقالت في تصريحات صحافية: «سعيدة بالمستوى الذي أقدمه هنا في مشاركتي الأولى بدبي، وأطمح إلى بلوغ النهائي الذي يتزامن السبت المقبل مع يوم عيد ميلادي الـ 17، خصوصاً أن الفوز باللقب سيحمل الكثير من المعاني في مسيرتي المهنية».

وتلتقي غوف في الدور الـ16 اليوم مع التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 125 عالمياً والتي فجرت بدورها مفاجأة من العيار الثقيل أمس، بتغلبها على الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 5 في البطولة و11 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 1 و6 - 4 في ساعة و20 دقيقة.

وقطعت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً الطريق أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 5 عالميا وحرمتها من مواصلة رحلة البحث عن لقبها الثالث في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما أسقطتها من الدور الثاني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 2 و 4 - 6 و 6 - 1

واحتاجت كوزنتسوفا إلى ساعة و53 دقيقة لتنهي رحلة سفيتولينا حاملة لقب 2017 و2018، وستكون النجمة الروسية أمام فرصة المراهنة على لقب النسخة 21 وإنهاء عدم التوفيق الذي رافقها على مدار مشاركاتها الـ 12 الماضية، حيث لم تنجح خلالها في حصد اللقب، رغم بلوغها النهائي في ثلاثة مناسبات، أعوام 2004 و2008 و2011.

تأهل بليشكوفا

وتغلبت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 6 عالمياً على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 55 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و7-6 و6-2.

واحتاجت بليشكوفا التي تبحث عن لقبها الأول في دبي إلى ساعتين و13 دقيقة للإطاحة بسيفاستوفا التي دافعت عن حظوظها بقوة، فيما حسمت البلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة 8 عالميا تأهلها إلى الدور 16 بفوزها على الفرنسية أليز كورنيت المصنفة 59 بمجموعتين دون رد.

وكما كان متوقعاً، واجهت السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 عالمياً وبطلة نسخة 2019 صعوبات كبيرة قبل حجز بطاقة العبور إلى الدور 16 على حساب الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 34 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و40 دقيقة. وتلتقي بنشيتش الروسية أنستازيا بوتوفا المصنفة 88 عالمياً التي تشارك ببطاقة دعوة ونجحت في بلوغ الدور 16 بفوزها، أمس، على المصنفة 20 عالمياً الأمريكية ماديسون كيز.

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