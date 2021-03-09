فريق تحدي عبور الإمارات السبع يصل إلى الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل تصوير زيشان أحمد

حطم فريق تحدي عبور الإمارات بقيادة المغامر الإنجليزي شون بوركيس الرقم القياسي بعد أن قام بعبور الإمارات السبع في أقل من سبعة أيام بنحو ساعات، وبدأ شون رحلته من عند منطقة الغويفات في المنطقة الغربية في الثاني من مارس مروراً بالعاصمة أبوظبي التي واصل منها مغامراته مروراً ببقية الإمارات إلى أن اختتم رحلته اليوم عند كورنيش الفجيرة حيث محطته الأخيرة بعد أن تمكن من قطع مسافة 700 كيلومتر سيراً على الأقدام، ونجح شون في كسب التحدي الذي قطعه في 6 أيام و22 ساعة ليدخل هذا الإنجاز ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع عبور لإمارات الدولة مشياً على الأقدام.

وقام نادي الفجيرة ممثلاً بأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بتكريم المغامر شون وأعضاء فريقه، مشيداً بهذا الإنجاز الذي سجله التاريخ بعبور إمارات الدولة السبع في أقل من 7 أيام من دون توقف.

كما تم عقد مؤتمر صحفي في كورنيش النادي البحري، أكد فيه الإنجليزي شون بوركيس أنه كان يمشي يومياً مسافة 100 كيلومتر، مشيراً إلى أن المسافة من الغويفات إلى أبوظبي استغرقت منه ثلاثة أيام وتقدر بنحو 300 كيلومتر، وأوضح: أمتلك فريقاً مكوناً من 20 شخصاً كانوا بمقام الداعم لي، مبيناً أنه قطع المسافة تحديداً في 6 أيام و22 ساعة بعد أن وصل إلى المحطة الأخيرة في الفجيرة ظهر 9 الجاري.

وختم تصريحاته قائلاً: تحقيق هذا الإنجاز وكسر الرقم القياسي لم يأتيا من فراغ، خاصة أن الهدف من هذه المبادرات هو جمع تبرعات لمساعدة بعض الأطفال على إكمال مسيرتهم التعليمية وخصوصاً في الدول الإفريقية.

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