بالفيديو.. سقوط مدوّ لسفيتولينا على يد كوزنتسوفا في "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قطعت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً الطريق أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 5 عالميا وحرمتها من مواصلة رحلة البحث عن لقبها الثالث في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما أسقطتها من الدور الثاني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و 4-6 و 6-1

واحتاجت كوزنتسوفا إلى ساعة و53 دقيقة لتنهي رحلة سفيتولينا حاملة لقب 2017 و2018، وستكون النجمة الروسية أمام فرصة المراهنة على لقب النسخة 21 وإنهاء "سوء الطالع" الذي رافقها على مدار مشاركاتها الـ 12 الماضية، حيث لم تنجح خلالها في حصد اللقب، رغم بلوغها النهائي في ثلاثة مناسبات، أعوام 2004 و2008 و2011.

ويعتبر خروج سفيتولينا من الدور الثاني إحدى أبرز مفاجآت اليوم الذي شهد أيضا سقوطا مدوّيا للاعبة الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 5 في البطولة و11 عالميا على يد التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 125 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4 في ساعة و20 دقيقة.

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