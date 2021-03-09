أفضلية للشارقة والنصر في قرعة كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

منحت قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد والتي تشهد مشاركة 11 فريقاً وتقام بنظام خروج المغلوب فريقي الشارقة والنصر أفضلية بلوغ دور الثمانية مباشرة، لكون الشارقة بطلاً للنسخة الماضية من البطولة، ولحصول النصر على المركز الثاني في بطولة الدوري العام للرجال للموسم الرياضي الماضي.

جاء ذلك خلال إجراء مراسم قرعة كؤوس مسابقات الرجال والشباب للموسم الحالي والذي أجرته لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة ظهر أول من أمس برئاسة داوود محمد المليح وبحضور ناصر سالم الحمادي الأمين العام للاتحاد عضو اللجنة ومدحت حسن مقرر اللجنة، ومشاركة ممثلي خمسة أندية هي الشارقة وشباب الأهلي والوصل والظفرة ومليحة.

كما أسفرت نتائج قرعة كأس رئيس الدولة عن صعود كل من الوحدة، ودبا الحصن، والجزيرة إلى دور الثمانية، وستقام ثلاث مباريات في الدور التمهيدي للبطولة، حيث يقص شريط المباريات فريقا الأهلي ومليحة، والمباراة الثانية يلتقي فيها العين مع بني ياس، والثالثة بين الظفرة والوصل، وأربع مباريات في دور الثمانية بين الشارقة والوحدة، وبين دبا الحصن والفائز من مباراة شباب الأهلي ومليحة، وبين الجزيرة والفائز من مباراة العين وبني ياس، وبين النصر والفائز من مباراة الظفرة والوصل.

فيما أسفرت قرعة كأس الإمارات للشباب عن مباراة واحدة في الدور التمهيدي بين العين والوصل يصعد الفائز منهما ليواجه الشارقة في الدور قبل النهائي، كما أسفرت عن مواجهة شباب الأهلي للنصر في الدور ذاته، يذكر أن خمسة أندية تشارك ببطولات هذه الفئة السنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز