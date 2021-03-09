منتخب الجودو يستعد لـ«طوكيو» بـ «تبليسي غراند بري»

المصدر: وام

يواصل منتخب الإمارات للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة تبليسي غراند بري بجورجيا خلال الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد الشامل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في يوليو المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اتصالاً هاتفياً بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد المشرف العام على المنتخب للاطمئنان على استعدادات اللاعبين في معسكرهم الحالي بالعاصمة البلغارية صوفيا، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة طيبة، لأن تلك البطولة تعتبر مقياساً حقيقياً للأداء في دورة الألعاب الأولمبية، وسوف يمثل المنتخب في بطولة تبليسي اللاعب فيكتور سكرتوف في وزن 73 كجم، وزميله إيفان ريما رينكو في وزن 100 كجم، بإشراف المدرب المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف.

وقال الدرعي: بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولة آسيا لعام 2021 التي تستضيفها مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 أبريل 2021، وعقب المشاركة في بطولة جورجيا التي تشهد إقبالاً كبيراً من 70 دولة من مختلف قارات العالم، سوف يدخل لاعبو منتخبنا مباشرة في أجواء البطولة الآسيوية، لتحقيق أكبر استفادة منها والاحتكاك القوي للاستعداد أكثر للأولمبياد.

واختتم الدرعي تصريحاته مؤكداً أن من الإيجابيات في كل المشاركات الحالية التطبيق الجيد للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي، وحرص الجميع على تنفيذه بمنتهى الدقة، ونحن من جانبنا نتابع يومياً التزام لاعبينا وجهازهم الفني بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم في التدريبات بمعسكرهم الحالي في بلغاريا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز