«الإمارات للدراجات» يختتم استعداداته لسباق تيرينو أدرياتيكو

المصدر: وام

اختتم فريق الإمارات للدراجات أمس استعداداته للمشاركة في سباق تيرينو - أدرياتيكو، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 16 مارس الجاري في إيطاليا.

ويتضمن هذا السباق في نسخته السادسة والخمسين 7 مراحل تمتد على مسافة 1100 كم انطلاقاً من ليدو دي كامايوري، على الساحل التيراني مروراً بشبه الجزيرة الإيطالية وانتهاء في سان بينديتو ديل ترونتو في الجزء الأدرياتيكي من إيطاليا.

ويشتمل السباق على مرحلتين مناسبتين لسباقات السرعة، وثلاث مراحل جبلية قصيرة، ومرحلة واحدة تتضمن خط نهاية جبلياً، فضلاً عن سباق واحد للأفراد ضد الزمن؛ ما يوفر العديد من الفرص لدراجي فريق الإمارات لتحقيق الفوز.

وتعليقاً على السباق، قال الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار أبرز دراجي فريق الإمارات: ستكون هذه المرة هي الأولى التي أشارك فيها في سباق تيرينو - أدرياتكيو، مشيراً إلى أن السباق يتضمن العديد من المراحل التي تناسب جميع المهارات، بدءاً من مراحل التسلق مروراً بسباقات الأفراد ضد الزمن وانتهاءً بسباقات السرعة، لذا سنحاول تقديم أفضل أداء في كل مرحلة، وسأحاول تحقيق الفوز في مراحل سباقات السرعة، وآمل أن أتمكن من تقديم أداء متميز كما في طواف الإمارات.

وسيقود تادي بوغاتشار تشكيلة فريق الإمارات، حيث يتطلع إلى إظهار قوته في المراحل الجبلية بهدف الفوز بلقب التصنيف العام من جديد هذا الموسم، بينما سيتولى زميله فيرناندو جافيريا مهمة سباقات السرعة.

وتضم التشكيلة كلاً من الإيطالي ديفيد فورمولو، والسلوفيني تادي بوجاتشار ومواطنه يان بولانك، والبرتغالي رافال مايكا ومواطنه إيفو أوليفييرا، والأرجنتيني ماكس ريتشيزي، فضلاً عن الكولومبي فيرناندو جافيريا.. وسيتولى مدير الفريق ماتين فيرنانديز والمديران الرياضيان أندريه هاوبتمان ومانويل موري مهمة قيادة تشكيلة الفريق في السباق.

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