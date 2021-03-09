«الفتاة المعجزة» تواصل تفجير المفاجآت في «تنس دبي»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

واصلت الأمريكية كوري غوف المصنفة 40 عالمياً وأصغر لاعبة في تاريخ بطولة سوق دبي الحرة للتنس تفجير المفاجآت ببلوغ الدور الـ16، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 3-6 و6-0 و6-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لحساب ختام ثاني أدوار البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ21 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، وتمتد حتى 13 مارس الجاري، بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة..

وللاعبة الأمريكية الصاعدة التي تلقب بـ«الفتاة المعجزة»، قصة طويلة مع المفاجآت، وأبرزها في بطولة ويمبلدون (2019)، عندما تحولت من مجرد أصغر لاعبة في تاريخ ويمبلدون (15 عاماً) إلى أول لاعبة بمثل تلك السن تصعد إلى أدوار متقدمة في أحد أعرق بطولات الغراند سلام.

وتمكنت غوف حينها، من الفوز في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، على الأمريكية المخضرمة، فينوس ويليامز، الفائزة باللقب خمس مرات والتي كانت تلقّب بأنها «أقوى لاعبة كرة مضرب في العالم».

وتلتقي غوف، التي تحتفل السبت المقبل، بعيد ميلادها 17، في الدور الـ16 غداً، مع التشيكية تيريزا مارتينكوفا المصنفة 125 عالمياً والتي فجرت بدورها مفاجأة من العيار الثقيل اليوم، بتغلبها على الهولندية كيكي بيرتينس المصنفة 5 في البطولة و11 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4 في ساعة و20 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز