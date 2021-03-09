«تنس دبي».. سفيتولينا تبدأ رحلة «اللقب 3» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تبدأ الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 5 عالمياً، اليوم، رحلة البحث عن «اللقب 3» في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي انطلقت منافساتها بمشاركة 64 لاعبة من أبرز نجمات الكرة الصفراء بالعالم، ويبلغ مجموع جوائزها 1.8 مليون دولار، وتخوض سفيتولينا، حاملة لقب نسختي 2017 و2018، مباراتها الأولى أمام الروسية سفتلانا كوزنتسوفا «المصنفة 39 عالمياً» بالدور الثاني، وكانت كوزنتسوفا تخطت الصينية كيانغ وانغ، بمجموعتين لمجموعة.

وتبحث السويسرية بليندا بنشيتش «المصنفة 12 عالمياً»، وبطلة نسخة 2019، عن إنجاز جديد في دبي، وتواجه الروسية فيرونيكا «المصنفة 34»، والتي أطاحت بمواطنتها بافليوشنكوفا في الدور الأول.

وتلعب البلاروسية أرينا سابالينكا «بطلة أبوظبي للتنس»، مع الفرنسية أليز كورنيت، والتشيكية بليشكوفا «المصنفة 6»، مع اللاتفية سيفاستوفا، والتشيكية بيترا كفيتوفا «المصنفة 10» وبطلة 2013، مع اليابانية ميزاكي دوا «المصنفة 77»، التي وصلت إلى الدور الأول ببطاقة «الخاسرة المحظوظة»، ثم انتزعت بطاقة للدور الثاني، بفوزها أمس على السلوفينية بولانا هيركوغ «المصنفة 57».

وتدخل التونسية أُنس جابر، ممثلة العرب في «تنس دبي»، و«المصنفة 31»، تحدي الدور الثاني، بمواجهة الكازاخية أيلينا ريباكينا «المصنفة 23»، وكانت أُنس صعدت للدور الثاني، بفوزها على التشيكية سيناكوفا ، فيما تأهلت ريباكينا بفوزها على الصينية زهانغ .

النجمة الأبرز

وتعد البولندية ايغا شفيونتيك «بطلة رولان غاروس 2020، وأيدلايد 2021»، من أبرز النجمات اللاتي ينتظرها عشاق التنس في دبي، بعد المستويات القوية التي قدمتها في الأشهر الماضية، وتقدمها بثبات إلى التصنيف 15 عالمياً، وهي واحدة من المرشحات للمنافسة بقوة على لقب النسخة 21 لبطولة سوق دبي الحرة.

وأثارت النجمة البولندية جدلاً واسعاً، بطريقة لعبها المميزة، التي تثير حيرة خصومها، من خلال أسلوب الدوران العلوي الثقيل، والأنماط غير التقليدية،وتعد بليندا بينشيتش، آخر ضحاياها في بطولة أيدلايد، وأكدت أنها لم تستطع معرفة أسلوبها وطريقة إرسالها، وتستعين النجمة البولندية بالطبيبة النفسية داريا أبراموفيتش، بهدف الإعداد الذهني، والتي غالباً ما تطلب منها تصفية ذهنها من خلال حل ألغاز سودوكو، واستغلال أوقات الفراغ في بناء هياكل معقدة للعبة الليغو. وتتطلع ايغا ، إلى «لقاء الأحلام» مع الإسبانية غاربين موغوروزا، التي تعتبرها مثلها الأعلى.

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