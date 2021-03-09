«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق بطولته الجديدة، بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي سينظمها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي الجمعة والسبت بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد الاتحاد والرابطة في بيان مشترك أمس أن البطولة ستُتيح للاعبي الجوجيتسو من أبناء الدولة فرصة ثمينة لمواجهة نخبة لاعبي العالم من مختلف الأحزمة والأوزان، وأنها تأتي في توقيت مثالي، لتكون اختباراً حقيقياً لمدى جاهزيتهم، للأحداث الدولية الكبرى المقبلة وفي مقدمتها بطولة أبوظبي غراند سلام المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تستقطب مجموعة من أبرز اللاعبين للمنافسة في صالة جوجيتسو أرينا، وستكون فرصة مثالية للاحتكاك الدولي مع لاعبين من العيار الثقيل، وأن 500 لاعب ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم سيشاركون في الحدث، وقال: نتوقع منافسات قوية واستفادة كبرى من لاعبينا لأنهم سيواجهون لاعبين مصنفين من مختلف دول العالم، في بطولة بمواصفات عالمية، وسيصب كل ذلك في رفع مستوى لاعبينا في المنتخبات والأندية، من سن 16 سنة فما فوق.

وأضاف المنهالي: سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، ولن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة، كما أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

برنامج

سيتنافس حاملو الحزام الأزرق في اليوم الأول للبطولة، بينما تنطلق منافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في اليوم التالي، وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حيث تمنح للفائز بها 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

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