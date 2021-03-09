اختتام التجمع الثاني لرماية أصحاب الهمم

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

استضاف نادي العين للرماية التجمع الثاني للرماية لأصحاب الهمم لموسم 2020 - 2021، والتي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية بمشاركة 15 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة ، و جرت المنافسات بأجواء من الروح الرياضية والتنافس القوي في مسابقتي البندقية والمسدس 10 أمتار.

وشكر محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، جميع المساهمين في نجاح المنافسات، من المنظمين أو المتطوعين أو الأجهزة الطبية أو من اللاعبين والإداريين أو الفنيين، ولكل من بذل الجهود لضمان نجاح أنشطة وبرامج هذا الموسم الرياضي.

و أبدى الهاملي إعجابه بالمستويات القوية لمختلف اللاعبين من أصحاب الهمم.

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