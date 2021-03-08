النصر والوصل في أبرز مواجهات الجولة 15 بدوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تتواصل اليوم منافسات دوري رجال اليد والتي تشهد 5 مباريات تقام جميعها في السابعة مساءً بجولتها المضغوطة الخامسة في مرحلة الإياب والخامسة عشرة بالبطولة، وتسعى جميع الفرق لتحقيق الفوز لتأكيد أحقيتها بالفوز بالدور الأول، والطرف الثاني ينشد رد الاعتبار في هذه المرحلة المهمة من البطولة وخاصة بعد أن استقرت معظم الفرق على لاعبيها المواطنين والمحترفين من جميع الفئات الأربع وكشفت أوراقها.

وتبرز للواجهة مواجهة فريق النصر وجاره وغريمه التقليدي فريق الوصل، وسيسعى أصحاب الأرض لتأكيد فوزهم في الدور الأول 34 - 25 للمحافظة على مركزهم الثاني الحالي برصيد 31 نقطة، والحال لا يختلف عن الإمبراطور الذي يمني النفس لرد الاعتبار وتحسين موقعه الحالي السادس برصيد 27 نقطة، ويغيب عن الجولة الشارقة المتصدر 39 نقطة.

وفي المباراة الثانية يحل شباب الأهلي الخامس برصيد 29 نقطة ضيفاً على الجزيرة السابع برصيد 23 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، ويدرك طرفا المباراة أهميتها في ظل خصوصيتها وخاصة أن مباراة الدور الأول نجح فريق شباب الأهلي بتحقيق الفوز رغم صعوبته بنتيجة 27 -25.

فوز كبير

وفي دوري السيدات لكرة اليد حقق فريق سيدات النصر فوزاً عريضاً على ضيفه الفريق الدولي المدجج باللاعبات المحترفات وبفارق وصل إلى 18 هدفاً وبنتيجة نهائية 38- 20، وفي صالة ارينا بالعاصمة أبوظبي تعادل سيدات الجزيرة مع فريق العميد 33 - 33، والملفت للنظر أن فريق العميد قد حقق النتيجة نفسها في لقائه مع النصر في الجولة الماضية.

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