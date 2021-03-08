6 أندية تتقاسم ميداليات كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام اتحاد الإمارات للقوس والسهم منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، والتي استضافها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتميزت بالمشاركة الواسعة والتنافس القوي بما انعكس على توزيع ألقاب الفئات الست الرئيسية بين الأندية، لتؤكد البطولة خطوات عمل الاتحاد وفق الاستراتيجية التي يسعى من خلالها لتطوير المستويات وبناء الأبطال والعمل على نشر وتعزيز قاعدة الممارسين.

حضر منافسات البطولة وقام بتتويج الفائزين: حسن المزروعي الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالاتحاد وهند الحوسني المدير المالي، وتنافس 45 لاعباً ولاعبة من 10 أندية من مختلف إمارات الدولة.

ونالت عائشة آل علي من نادي سيدات الشارقة ذهبية القوس الأولمبي للسيدات، تلتها لمبريني دفاي من نادي رماة دبي، وفي المركز الثالث جاءت حصة العوضي من نادي سيدات الشارقة.

وحققت باتلي موهيني من نادي رماة دبي ذهبية القوس المركب للسيدات، تلتها أميرة نادر وأماندا كاترنبيرج من نادي العين للفروسية والرماية والغولف بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

وحقق أحمد الكعبي من نادي المدام ذهبية القوس الأولمبي للرجال، وحصد نادي الحمرية المراكز الثلاثة الأولى في القوس الأولمبي للشباب، وحقق عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ذهبية القوس المركب للرجال.

وكسب عبد الرحمن باكوس من نادي دبي لأصحاب الهمم ذهبية القوس المركب لأصحاب الهمم.

وعبر حسن المزروعي أمين عام اتحاد القوس والسهم، عن تقديره لجهود الأندية في إعداد الرماة بما انعكس على المستويات القوية والتقارب الكبير وتوزيع الألقاب بينها، وهو ما يعزز من المكاسب التي يتطلع اتحاد اللعبة لتحقيقها على المدى الطويل وفق استراتيجية تقوم على النهج الشامل في إعداد الأبطال، وجعل قاعدة الممارسين تتوسع على نطاق الدولة، وسنواصل القيام بهذه البطولات وتوفير البرامج التي تكفل تطوير جميع العناصر المرتبطة بهذه الرياضة، من أجل ضمان نجاحها ووصولها للآفاق الكبيرة التي نتطلع لها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز