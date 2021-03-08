الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بطل الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج العميد حميد العفريت الكويتي نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة الدراجات الهوائية «رجال» ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021.

أقيمت البطولة بجزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 30 كيلو متراً وبمشاركة 10 فرق تمثل القطاعات الشرطية حيث حاز فريق شؤون الأمن والمنافذ المركز الثاني، وفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث.

وأكد نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالرياضة، وتعميق مفهومها بين المنتسبين، موضحاً أن البطولة تأتي في إطار الخطة العامة لتعزيز وتطوير المهارات الرياضية وتشجيع المنتسبين عليها والتميز رياضياً محلياً وإقليمياً ودولياً.

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