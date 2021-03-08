100 لاعب في كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين، بنادي أبوظبي للغولف، النسخة التاسعة من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، التي ينظمها اتحاد اللعبة، برعاية مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية، وينافس على ألقابها 100 لاعب من مختلف الأندية، في مشاركة قياسية بتاريخ البطولة التي انطلقت في 2013، وتشهد البطولة مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات المنتخب، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة، وعدد من لاعبي الجيل الأول «النواخذة»، في منافسة على الظفر بلقب أغلى الكؤوس.

وأكد خالد الشامسي أمين عام الاتحاد، مدير المنتخبات، أن البطولة تقام ضمن أعلى معايير السلامة، المتطابقة مع الإجراءات الاحترازية في الدولة.

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