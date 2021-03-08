«عربي الدراجات» ينظم ندوة عن «البي أم اكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات رئيس مجلس إدارة مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، افتتح المركز برنامجه التدريبي لهذا العام بندوة تعريفية خاصة برياضة دراجة «البي أم اكس»، قدمها اللاعب الإماراتي المحترف عبدالله حسين الحوسني وأدارها وأشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات مدير عام المركز بالإنابة، وشارك فيها اكثر من 50 شخصاً من المهتمين بهذه الرياضة من الاتحادات الوطنية العربية للدراجات وهواة ومحبي هذه اللعبة.

وقد تناول فيها المحاضر بشكل مبسط تاريخ ومكان انطلاق هذه الرياضة وتسلسلها الزمني وأنواعها المختلفة، وما تم إدراجه منها تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات والأولمبياد وما هو بصدد الإدراج، مع عرض فيديوهات لأنواع هذه الرياضة.

وفي ختام الندوة طالب المشاركون، من الاتحاد العربي والمركز رفع توصيات بضرورة اهتمام الاتحادات الوطنية العربية بهذا النوع من رياضة الدراجات من خلال دعمها وتنظيم مسابقات محلية وتشكيل فرق للأندية والمنتخبات على شاكلة دراجة الطريق والمضمار.

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