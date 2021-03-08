عبدالله الجنيبي: المرأة الإماراتية شريك نهضة الوطن ومستقبله المشرق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بأسمى آيات التهنئة إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وإلى المرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ووجه الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي جعلتنا نفتخر بهذه المناسبة لما ساهمت به في مجال «تمكين المرأة» وجعل «المرأة الإماراتية» تتبوأ دورها الريادي البارز، كما عززت ودعمت المرأة الإماراتية لتكون شريكاً في نهضة الوطن ومستقبله المشرق.

واعتبر الجنيبي أن دولة الإمارات، تقدم للعالم نموذجاً حضارياً رائداً في تمكين المرأة، وهي التي جعلتها قائدة في كل مجالات الحياة، فتبوأت المرأة الإماراتية أكبر وأهم المناصب المؤثرة، وساهمت في دعم المبدعات في جميع المجالات لدعم مسيرة نجاحهن نحو المزيد من الآفاق الواعدة.

وأكد الجنيبي أن رابطة المحترفين الإماراتية، تستلهم هذه الجهود في استراتيجية عملها التي تقوم على «تمكين المرأة» كما تتواجد المرأة في كل التخصصات ومختلف اللجان التنفيذية المرتبطة بعمل الرابطة، إلى جانب الحرص على أن يكون لهن دور في البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، إيماناً منا أن المرأة نصف المجتمع القادر على العطاء والبناء ومدى قدرة الكوادر الوطنية النسائية على التفوق والتميز والابتكار.

وختم الجنيبي مجدداً بتقديم التهنئة للمرأة في عيدها الذي نراه في مظاهر حياتنا في كل يوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس اليوم العالمي للمرأة فقط، وأن تسعى الرابطة لمواصلة جهودها وفق تطلعات القيادة الرشيدة من أجل تمكين المرأة.

فخر

من ناحيتها أكدت جواهر عبد العزيز السويدي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، أن اليوم العالمي للمرأة يجعلنا نستذكر مشاعر الفخر والاعتزاز بما سخرته القيادة الرشيدة من أجل المرأة الإماراتية، وقالت: «ونحن نهنئ أنفسنا كسيدات وفتيات إماراتيات بهذه المناسبة العالمية، لا يسعني سوى أن أتقدم بأسمى آيات التهاني إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الملهمة والداعمة لنا جميعاً، التي سطرت لنا سبل الإبداع وغرست فينا التطلعات الكبيرة نحو آفاق لا حدود لها، وأن نؤمن بقدراتنا على التواجد في جميع المناصب من خلال قيم المساواة والكفاءة والطموح نحو المزيد دائماً».

واعتبرت السويدي أن المرأة الإماراتية في هذا اليوم العالمي تعاهد القيادة الرشيدة، بمواصلة الجهود في خدمة وطننا الغالي، وأن يكون هدفها الإخلاص والتفوق في العمل والمساهمة الفعّالة في المجتمع، لتأكيد أن المرأة الإماراتية قادرة على قهر المستحيل وترسيخ مكانها في صفوف الإبداع والتفوق في كل المجالات.

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