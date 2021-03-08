الشارقة يتمسك بصدارة دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة تمسكه بصدارة دوري رجال اليد بعد أن اقتنص انتصاراً صعباً من أمام مضيفه شباب الأهلي، وجاء بفارق الهدفين وبنتيجة «22 - 20»، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، لحساب ختام الجولة 14 من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي شهدت عودة الجزيرة بفوز مستحق على صاحب الضيافة بني ياس بواقع «27 - 22».

وبهذا الفوز الصعب غرد الشارقة بعيداً في صدارة الترتيب العام وبالعلامة الكاملة وبسجل خالٍ من الهزائم، بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر الوصيف، وتقدم العين إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق النقطة عن كل من مليحة وشباب الأهلي اللذين دخلا في شراكة على المركز الرابع، وليحافظ الوصل والجزيرة على مركزيهما السادس والسابع برصيدي 27 و23 نقطة على التوالي، ويحتل دبا الحصن المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن الظفرة التاسع، وأدت خسارة بني ياس إلى بقائه شريكاً مع الوحدة المرتاح هذه الجولة بالمركز الأخير برصيد 15 نقطة لكل منهما.

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