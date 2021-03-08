اتحاد الجوجيتسو يثمّن دور المرأة في يومها العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أثنت سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو على إنجازات المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي وقالت: «اتحاد الجوجيتسو من أكثر الاتحادات الرياضية نشاطاً وترحيباً بانضمام الفتيات من جميع الأعمار لممارسة هذه الرياضة النبيلة، ونجحت بنات الإمارات على أكثر من صعيد كلاعبات ومدربات وعضوات لجان تحكيمية وعضوات مجلس إدارة فاعلات في المشاركة في صنع القرار حتى أصبحت المرأة الإماراتية تتصدر العناوين نظير إنجازاتها المحلية والدولية في مختلف المجالات».

وأضافت الرميثي: «نعيش في وطن السعادة، تحت مظلة قيادة رشيدة أرست دعائم تفوق دولة الإمارات عالمياً على مستوى ضمان تفوق المرأة، حتى غدت نموذجاً يحتذى به في التعامل مع المرأة وتقديرها».

من جانبه أكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن المرأة شريك أساسي للنجاح والتنمية، بل إنها أصبحت تتبوأ أرفع المناصب القيادية . وقال: «تستقبل دولتنا هذه المناسبة بمزيد من الإنجازات للمرأة، وبنظرة سريعة على ما تحقق من إنجازات رفيعة على أرض الوطن، سنجد بصمة المرأة الإماراتية واضحة وراسخة». وعلى صعيد دعم المرأة رياضياً أكد الشامسي أن المرأة وجدت في البيئة التنافسية التي يوفرها الاتحاد ملاذاً رائعاً لمزاولة رياضة الجوجيتسو والتطور المستمر فيها.

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