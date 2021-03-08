أنس جابر تحجز بطاقة الدور الثاني في «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

حجزت التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً بطاقة العبور للدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي انطلقت منافساتها، أمس، وتستمر حتى 13 الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 1.8 مليون دولار، وجاءت انطلاقة الدور الأول هادئة ودون مفاجآت.

وحلقت اللاعبة التونسية إلى الدور الثاني، بعدما تغلبت على التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنّفة 68 بمجموعتين ( 6 - 2) و(6 - 3) في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، لحساب الدور الأول، في 67 دقيقة، لتضرب موعداً في الدور المقبل مع الفائزة في مباراة الصينية سيساي المصنفة 48 أو الكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة 23. واستطاعت أنس جابر تحقيق فوزها الثاني على التوالي في أقل من شهر على حساب سينياكوفا، وذلك بعد أن تغلبت عليها 23 فبراير الماضي في لقاء الدور الأول من بطولة الدوحة بواقع مجموعتين دون رد (6 - 3) و(6 - 2).

وأعربت أنس جابر عن سعادتها بالعودة لعام جديد إلى بطولة دبي، وتكرار العبور إلى دورها الثاني، وقالت في تصريحات صحافية: «أعتبر هذه البطولة بمثابة بيتي الثاني، وأحرص دائماً على تقديم الأداء الأفضل، خصوصاً أنني استطعت قبيل انطلاق النسخة الحالية في الحصول على يومين من التدريبات، والتأقلم على أرضية الملعب، وأتطلع لتحقيق نتائج أفضل من النسخ السابقة». وبلغت أنس جابر أيقونة التنس العربية ربع نهائي في العام الماضي قبل أن تخرج على يد الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب، وتتطلع لمواصلة تقدمها بثبات في النسخة الحالية، وحصد المزيد من الانتصارات بهدف تحسين تصنيفها العالمي، حيث تشدد اللاعبة التونسية دائماً على أن لديها طموحات كبيرة على رأسها الدخول قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم.

وكتبت أنس جابر تاريخاً جديداً في بطولات «الغراند سلام» الكبرى للتنس، بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى عتبة الدور الرابع لدورة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، في أكتوبر الماضي.

طريق صعب

من جهة أخرى، دشنت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً مشاركتها الـ 13 في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بالفوز على الصينية كيانغ وانغ المصنفة 35 على العالم، بمجموعتين لمجموعة واحدة ، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في افتتاح النسخة 21

واحتاجت كوزنتسوفا التي خاضت مباراتها على الملعب الرئيس إلى ساعتين و23 دقيقة، لتحقيق فوزها على اللاعبة الصينية، إلا أن مهمتها تبدو صعبة في عبور الدور الثاني، حين تواجه غداً، المصنفة الأولى في البطولة وحاملة لقب دبي لعامي 2017 و2018 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا..

وتتطلع كوزنتسوفا في النسخة الحالية إلى فك عقد «سوء الطالع»، الذي رافقها على مدار مشاركاتها الـ 12 الماضية، التي لم تنجح خلالها في حصد لقب البطولة، رغم بلوغها النهائي في ثلاث مناسبات، أعوام 2004 و2008 و2011، بعد أن خسرت النهائي الأول أمام البلجيكية جوستين هينين ، والنهائي الثاني أمام مواطنتها إيلينا ديمنتييفا ، وآخرها أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي . وأطاحت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 34 عالمياً بمواطنتها أناستازيا بافليوشنكوفا المصنفة عالمياً 41 من الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بمجموعتين دون رد ، واستغرقت المباراة ساعة واحدة و47 دقيقة.

وضربت كوديرميتوفا موعداً في الدور الثاني مع السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 عالمياً وبطلة 2019، وستكون اللاعبة الواعدة الروسية في مهمة صعبة لمواصلة رحلة الصمود في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وفي المباراة الرابعة تمكنت الفرنسية أليز كورنيت المصنفة 59 من الفوز على الروسية داريا كاساتكينا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6 - 4 ) و(3 - 6 ) و(6 - 1).

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