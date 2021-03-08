143 «ذهبية» في جولة سيدني للجوجيتسو

المصدر: سيدني - وام

شهدت جولة سيدني للجوجيتسو توزيع 143 ميدالية ذهبية، و125 ميدالية فضية، و73 ميدالية برونزية، والجولة هي الأولى من جولات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتم تتويج أكاديمية «جرايسي بارا» الأسترالية بجائزة الأفضل خلال الجولة التي شارك فيها 500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف الأحزمة. وتكتسب جولة سيدني قيمة كبرى في التصنيف الدولي والقاري للرابطة، وتحظى بتصنيف خاص لأفضل اللاعبين في القارة وأكثرهم جمعاً للنقاط مع نهاية الموسم، وشهدت منافسات قوية على المراكز الأولى، ما يؤكد ثقة اللاعبين المصنفين ببطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتعزز من مكانة أبوظبي كأكبر مطور للعبة في العالم. وأكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، أن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لم تتوقف حول العالم، وإن جولة سيدني القارية تمثل موعداً جديداً مع النجاح .

صناعة جيل جديد

وأضاف: تسهم بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في صناعة جيل جديد من اللاعبين على طراز عال، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وبالتالي رفع معدلات التشويق والإثارة في النزالات، مع ترسيخ قيم هذه الرياضة لدى ممارسيها في العالم، وأبرزها الانضباط، واحترام المنافس، والثقة بالنفس، والصبر والعزيمة، وهذه مبادئ مهمة تحرص رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على تبينها ضمن سلسلة بطولاتها لتعزيز مسيرة الأبطال.

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