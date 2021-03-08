أحمد الجناحي: «ألعاب النصر» قادرة على إضافة بطولات جديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية عن تفاؤله بتحقيق «ألعاب العميد» ألقاباً وبطولات جديدة تضاف إلى مجمل ما تحقق من بطولات حتى الآن، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها الرياضة الإماراتية بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» التي أثرت بشكل بالغ وكبير على مسيرة الرياضة بشكل عام وليس نادي النصر فقط.

وقال: إن الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، وبصفة خاصة لألعاب النصر، كان وراء ما حققته شركة الألعاب الرياضية في النادي من إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي برئاسة عبد الرازق الهاشمي تبذل كل الجهود الممكنة للخروج من هذا الموسم بأفضل ما هو ممكن من نتائج وألقاب رغم حجم المعاناة مع استمرار تفشي جائحة كورونا، التي يتم التعامل معها في النادي بحرص شديد، وباتباع كل الوسائل والطرق الاحترازية المعتمدة من قبل الحكومة.

وأضاف إن النادي في إطار إجراءاته الاحترازية لضمان سلامة لاعبيه وكل أجهزته الفنية والإدارية من فيروس كورونا المستجد يقوم بإجراء أكثر من «300 مسحة» كل أسبوع على الأقل، ورغم ذلك تأثرت بعض فرق النادي بغياب عدد من أبرز اللاعبين، في مشوار المنافسات بسبب الإصابة بالفيروس.

تأثير

ونوه الجناحي إلى إن توقف نشاط فرق المراحل السنية بسبب كورونا سيلقي بظلاله على مستوى تطور الفرق خلال المواسم المقبلة، كون نادي النصر يعتبر من أكثر الأندية اهتماماً بالمراحل السنية لبناء قاعدة من اللاعبين الذين يفيدون النادي والمنتخبات الوطنية في المستقبل.

وذكر أن النصر يتطلع رغم كل ذلك إلى تحقيق مزيد من البطولات خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري وهو قادر على ذلك، لما يملكه من لاعبين مميزين في كل الألعاب وكفاءات إدارية وفنية على أعلى مستوى.

وقال: من المعروف أن نادي النصر يمتلك عدداً قياسياً من الألعاب تصل إلى 15 لعبة «جماعية وفردية» في فئتي الرجال والسيدات، حصد فيها ألقاباً بالجملة وصل عددها إلى 71 بطولة ولقباً، وهو إنجاز لم تصل إليه كثير من الأندية.

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