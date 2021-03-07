أنس جابر في مجموعة «البطلات الثلاث» بـ «تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

وضعت قرعة النسخة 21 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات المحترفات، التي أقيمت أمس، في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، البالغة جوائزها 1.8 مليون دولار، التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالمياً، وممثلة العرب الوحيدة، في المجموعة الأولى، إلى جانب الفائزات الثلاث السابقات باللقب، التي تتزعمها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الأولى في البطولة والخامسة عالمياً، وحاملة لقب 2017 و2018، والتشيكية بيترا كافيتوفا المصنفة 10 على العالم، وحاملة اللقب في 2013، بالإضافة إلى بطلة 2019 السويسرية بليندا بنشيتش، المنصفة 12. وتدشن أنس جابر مشوارها في البطولة، بمواجهة التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنّفة 68 على العالم، في لقاء يبدو في المتناول، لكن مهمتها ستكون أكثر صعوبة عند الاقتراب من الدور الثالث، المتوقع أن تصطدم خلاله مع بطلة دبي لنسخة 2013، التشيكية بيترا كافيتوفا.

طريق صعب

من جهتها، تبدأ سفيتولينا رحلة البحث عن اللقب الثالث في دبي، بمواجهة الفائزة في مباراة الصينية كيانغ وانغ والروسية سفيتلانا كوزنوتسوفا، ولكن طريقها لن يكون سالكاً في الأدوار المتقدمة، حيث من المتوقع أن تصطدم بالأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 11 في البطولة، و19 عالمياً، أو اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25، أو السويسرية بليندا بينشيتش بطلة 2019.

وجاءت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثانية في البطولة، والساسة على العالم، على رأس المجموعة الثانية، التي ضمت بدورها نخبة من اللاعبات المتميزات، مثل البلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الحائزة على جائزة أفضل لاعبة عائدة لرابطة محترفات التنس، ومواطنتها أرينا سابالينكا، الفائزة بلقب بطولة أبوظبي للتنس 2021، والبولندية ايغا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة 2020، وأيدلايد 2021، والفائزة السابقة بلقبي غراند سلام، الإسبانية غاربيني موغوروزا.

وتخوض بليشكوفا أول مبارياتها في الدور الثاني، مع الفائزة في المباراة التي تجمع في الدور الأول نجمة لاتفيا أناستازيا سيفاستوفا، والأمريكية بيرناردا بيرا، ومن المتوقع أن تصطدم بالكرواتية بيترا مارتشيتش المصنفة 21 عالمياً، في الدور الثالث، أو البلجيكية إليز ميرتينز المصنفة 18 على العالم في الربع نهائي.

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وأكد صلاح تهلك مدير بطولات «تنس دبي»، أن غياب اللاعبات المصنفات الأربع الأوائل على العالم، وهن الأسترالية آشلي بارتي، واليابانية نعومي أوساكا، والرومانية سيمونا هاليب، والأمريكية صوفيا كينين، لن يؤثر في قوة المنافسة، باعتبار أن النسخة 21، تضم 13 لاعبة من المصنفات العشرين الأوائل على العالم، و3 بطلات سابقات، وأضاف: المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، هي غياب الجماهير، بحكم الظرف الصحي، ولكننا نعد عشاق اللعبة، بتغطية مميزة على دبي الرياضية.

وأوضح صلاح تهلك، أن تحديد هوية بطاقات الدعوة الثلاثة الممنوحة للاعبات للمشاركة في النسخة 21، جاء بناءً على التصنيف الأعلى، وقال: «بطاقات الدعوة، ذهبت لكل من المنصفة 36 على العالمي، الأمريكية كوكو غوف، والروسية أنستيزيا بوتابوفا، المصنفة 92 عالمياً، وآخرها للمجرية تيما بابوش، المصنفة 105».

طلب

وعن غياب نجمة التنس المصرية ميار شريف، المصنفة 114 عالمياً، كشف صلاح تهلك، عن أن اللاعبة طلبت الحصول على بطاقة الدعوة قبل أسبوعين، للتخطيط لمشاركاتها المقبلة، وهذا الأمر لم يكن ممكناً بالنسبة للجنة المنظمة، التي قامت بتحديد قائمة اللاعبات قبل أسبوع واحد فقط، لذا، اعتذرت ميار شريف، وقررت المشاركة في بطولة المكسيك، متمنياً أن تكون من ضمن المشاركات في النسخة 22 العام المقبل.

وصرح صلاح تهلك، أن النسخة 21 للبطولة، ستشهد تطبيق إجراءات احترازية صارمة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبات، حيث لن يسمح لهنّ بمغادرة فندق الإقامة طيلة فترة البطولة، مشيراً إلى أن البروتوكول الصحي المتبع من قبل الاتحاد الدولي وتنس المحترفات، يتضمن 100 صفحة.حضر مراسم القرعة كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة للحدث، وصلاح تهلك مدير بطولات «سوق دبي الحرة للتنس»، ودونا كيلسو ممثلة رابطة اللاعبات التنس المحترفات، واللاعبة السويسرية بليندا بنشيتش، ممثلة اللاعبات المشاركات في البطولة.

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