«الظبية» تتألق في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تواصلت، أمس، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في الوثبة «ختامي الوثبة 2021»، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، منافسات سن الإيذاع، التي أقيمت في سادس أيام المهرجان، لمسافة 6 كلم في أرضية الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة.

وأقيمت المنافسات لسن الإيذاع المفتوح والمحليات والمهجنات على مدار 10 أشواط في الفترة المسائية، وشهدت التنافس على 4 رموز، فيما أقيم في الفترة الصباحية 16 شوطاً.

وانتزعت «الظبية» لحميد بن سعيد النيادي أول الرموز بحصولها على كأس الأبكار في شوط المفتوح، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 9.01.08 دقائق عن جدارة واستحقاق. وتوج «راهي» الذي شارك بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري بناموس الشوط الرئيس الثاني بعدما حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، بزمن قدره 9.08.00 دقائق، وبفارق نحو ثانيتين عن «زيزوم» لمبارك محمد بن نصرة العامري الذي حل في المركز الثاني.

نجاح

وفي أول أشواط الإيذاع المحليات، نجحت «السالمية» لمطر بن عيسى الفلاحي في خطف ناموس الشوط الرئيس الثالث، وكأس الأبكار المحليات ومليون درهم في اللحظات الأخيرة بزمن 9.05.01 دقائق، بعد منافسة مع «الهايلة» لمنصور سعد الأحبابي، إذ عبرت «السالمية» خط النهاية بفارق جزء واحد من الثانية عن «الهايلة» . واختتم «اللورد» لحمد راشد غدير الكتبي أشواط الرموز بحصوله على بندقية الإيذاع الجعدان المحليات بزمن 9.05.03 دقائق.

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