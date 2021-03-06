7 مقاتلين عرب يتحولون إلى الاحتراف في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلنت شركة بالمز الرياضية المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» للفنون الرياضية المختلطة عن توقيع عقود احترافية مع 7 نجوم عرب من جنسيات مختلفة في إنجاز ونجاح جديد للشركة التي تعاقدت الأسبوع الماضي مع 5 مقاتلين ليرتفع العدد إلى 12 مقاتلاً.

وتم الإعلان عن الحدث المهم في مؤتمر صحافي بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحضور عدد من المقاتلين المحترفين، ووسائل الإعلام، تم خلاله الكشف عن تعاقد الشركة مع محمد يحيى «الإمارات»، عبدالله البوشهري «الكويت»، أنس سراج «المغرب»، محمد العسيلي «لبنان»، يسري بالجروعي «تونس»، سهيل طاهري «الجزائر»، جلال الدعجة «الأردن» بعقود احترافية.

وأعرب درويش عن سعادته بالإنجاز الجديد مقدماً الشكر باسم عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمحاربي الإمارات وكل العاملين إلى القيادة الرشيدة على توفير كل سبل ومقومات النجاح التي عززت مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات التي تستقطب المواهب في شتى المجالات.

حرص

وأشار درويش إلى أن منظمة بالمز للفنون القتالية المختلطة حريصة على مواصلة النجاح الذي حققته في العامين الماضيين وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل البيئة الجيدة التي تعمل بها، ذاكراً أن المنظمة تم تصنيفها ضمن أفضل المنظمات العالمية في رياضة الفنون القتالية المختلطة كدليل على تميزها في فترة وجيزة.

وعلّق رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات على التعاقد مع المقاتلين المحترفين، وأضاف: نقلنا إلى العالم خطوة مهمة بتوقيع عقود احترافية مع كوكبة من 12 مقاتلاً قوياً سبق لهم المشاركة في بطولات محاربي الإمارات ووضعوا بصمتهم عبر أداء متميز، وهي خطوة أيضاً تساهم في إبراز المواهب العربية إلى العالمية بعد أن أثبت المقاتلون العرب تفوقهم في العديد من النزالات السابقة ورغبتهم في المضي إلى الأمام والوصول إلى قمة العالمية، ونحن بهذه الخطوة نمهد لهم الطريق ونشجعهم على المزيد من الاجتهاد لتحقيق كل الطموحات التي تجعلهم يشعرون بالفخر.

بدوره قدم المقاتل الإماراتي محمد يحيى شكره إلى شركة بالمز الرياضية، وقال إنه يدين لها بالكثير من الفضل لأنها دعمته وساهمت في تطوير قدراته، ذاكراً أن خطوة تحويله إلى محترف سيكون لها مردود إيجابي على مشواره المقبل وأنه سيكون أكثر التزاماً بالتدريبات وحرصاً على النزالات، حتى يكون على قدر الثقة التي وجدها وليكون محترفاً بسلوكه في الحلبة وخارجها.

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