يوسف ميرزا يتوج بلقب بطولة الدولة للدراجات

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

توج دراج فريق الإمارات المحترف ولاعب المنتخب الوطني يوسف ميرزا بلقب سباق بطولة الدولة في الفردي العام للكبار للدراجات الهوائية، الذي جرى أمس بكورنيش مدينة كلباء لمسافة 87 كم بمشاركة مميزة من أبرز دراجي الأندية في فئتي الكبار وتحت 23 سنة، والهواة من المواطنين، وحل في المركز الثاني في فئة الكبار دراج نادي النصر أحمد المنصوري، وحل في المركز الثالث دراج نادي أبوظبي خالد معيوف.

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة تصدر دراجو نادي شباب الأهلي المنافسات بجدارة بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق كل من محمد الصباغ الفائز بصدارة السباق، وعمر الجسمي في المركز الثاني، ثم جاسم علي في المركز الثالث.

وفي منافسات الهواة المواطنين تصدر أعضاء فريق (تريك ام 7) المراكز الثلاثة الأولى من خلال الدراجين راشد البلوشي صاحب المركز الأول، وأحمد المري المركز الثاني، وحارب إبراهيم صاحب المركز الثالث.

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شهد منافسات السباق وشارك في التتويج منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، ونايف جكه رئيس لجنة الحكام، وخلود الظاهري رئيسة اللجنة النسائية والتسويق.

ومن جانب نادي اتحاد كلباء الرياضي الذي شارك في تنظيم واستضافة الحدث كل من الدكتور خالد الزعابي رئيس مجلس الإدارة، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد العزيز يوسف بوصيم عضو مجلس الإدارة مسؤول الألعاب الفردية في النادي.

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