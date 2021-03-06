حمدان بن محمد يشكر ويل سميث على الدراجة «سكوتي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة لسموه وهو يركب دراجة هوائية، أهداها له النجم الأمريكي العالمي ويل سميث، وأطلق عليها اسم Scotty.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تعليقه على الصورة التي نشرها على الـ«استوري»: «شكراً لك ويل سميث على الدراجة.. أسميتها سكوتي Scotty».

ويحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ممارسة الرياضة دائماً، ومن بينها ركوب الدراجات الهوائية، كما أطلق سموه العديد من المبادرات الرياضية منها تحدي دبي للياقة 30x30.

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