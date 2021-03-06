شباب الأهلي والشارقة حسم لقب دوري السلة أو «الفاصلة»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

يتطلع شباب الأهلي لحسم لقب الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 45 عندما يحل ضيفاً على حامل اللقب الشارقة، في الثامنة من مساء اليوم، في إياب الدور النهائي.

ويلعب صاحب الأرض على أمل التأجيل والذهاب إلى مباراة فاصلة، ويطمح شباب الأهلي إلى تكرار فوزه ذهاباً السبت الماضي بنتيجة 82 - 69، فيما يسعى الشارقة لرد اعتباره وإحياء آماله بالحفاظ على اللقب، وفقاً لنظام الدور النهائي «بست أوف 3» بالذهاب لمواجهة ثالثة فاصلة حدد لها موعد في 13 من الشهر الجاري.

ويعول شباب الأهلي على نخبة من لاعبي المنتخب، بجانب المحترفين الأجانب، يتقدمهم الأشقاء، سعيد ومحمد مبارك، ومحمد وأحمد عبد اللطيف، وقيس عمر، وصانع الألعاب الأمريكي براندون تريتش صاحب معدل 23 نقطة في المباراة الواحدة، ولاعب ارتكاز المنتخب الألماني مايك زاكير جون صاحب الـ 210 سنتيمترات، والذي ساهم بشكل فاعل في لقاء الذهاب في الدفاع عن سلة شباب الأهلي.

ويطمح شباب الأهلي إلى لقبه الـ 12 منذ انتصارهم الأول في موسم 1999 - 2000، والذي يضع الفريق على بعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي للوحدة كأكثر أندية الدولة فوزاً بالدوري، والتي حققها «العنابي» بين عامي 1980 و1999، فيما يبحث الشارقة عن لقبه الثامن تاريخياً منذ انتصاره الأول بالدوري موسم 1982 - 1983.

وفي الشارقة يأمل المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، في حصد لقب ثامن تاريخي للشارقة في الدوري، ويعول على اللاعبين الدوليين جاسم محمد، وعمر خالد مع الأميركي تايلور ويلكرسون الذي سبق له الفوز مع الشارقة بثنائية دوري أبطال الخليج 2018 و2019 بجانب دوري الموسم الماضي.

بالإضافة إلى مواطنه جوستن برونيل في موسم أول يتطلع إلى إنهائه بالصورة المثلى، خصوصاً أن برونيل لم يرتق في لقاء الذهاب إلى مستواه الطبيعي وبلوغ معدل النقاط الذي رافقه طيلة مباريات الموسم والبالغ 22 نقطة في المباراة الواحدة.

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