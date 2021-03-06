العالم يترقب انطلاقة «تنس دبي»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

تحتضن دبي وعلى مدار 14 يوماً أبرز نجوم ونجمات التنس في العالم عبر بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى 20 الجاري، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتحتضن قاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، اليوم، مراسم قرعة النسخة 21 لبطولة السيدات، البالغ إجمالي جوائزها مليونا و835 ألف دولار، والتي تدشن الأسبوع الأول للبطولة غداً.

وتشارك في النسخة الجديدة 64 لاعبة من نجمات الكرة الصفراء، من ضمنهن أفضل 13 لاعبة يحملن تصنيفاً تحت الـ20 في تنس المحترفات و3 فائزات سابقات بلقب البطولة التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة 2013، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا بطلة 2017 و2018، والسويسرية بيليندا بنشيتش بطلة 2019، ووصيفة بطولة أمريكا المفتوحة 2020 والحائزة على جائزة أفضل لاعبة عائدة لرابطة محترفات التنس البلاروسية فيكتوريا أزارينكا، ومواطنتها أرينا سابالينكا الفائزة بلقب بطولة أبوظبي للتنس 2021 والبولندية إيغا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة 2020 وأيدلايد 2021، والفائزة السابقة بلقبي غراند سلام الإسبانية غاربيني موغوروزا، إلى جانب الموهبة التونسية الرائعة أُنس جابر.

من جهة أخرى تنطلق بطولة الرجال 14 الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها مليوناً و897 ألف دول بمشاركة الأسطورة السويسري روجيه فيدرر المصنف الخامس عالمياً وحامل اللقب 8 مرات، والنمساوي دومينيك ثيم المصنف الرابع الذي يتطلع للقبه الأول في البطولة.

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