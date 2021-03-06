قمتان في دوري رجال اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يتطلع فريقا كرة اليد بناديي الشارقة والجزيرة، لتكرار فوزهما في الدور الأول بدوري رجال اليد بمواجهتهما اليوم أمام فريقي شباب الأهلي وبني ياس، في مباراتي القمة بختام الجولة الثالثة من الدور الثاني والرابعة عشرة ببطولة دوري رجال اليد بالموسم الحالي، والذي يشهد مشاركة 11 فريقاً للمرة الأولى بمشاركة فريق دبا الحصن الضيف الجديد على اللعبة والبطولة.

وكان فريق الشارقة قد حقق فوزاً عريضاً 31 -16 على فريق شباب الأهلي في بداية مشوارهما بالبطولة، والذي خاضها شباب الأهلي بدون لاعبين محترفين.

وبالتأكيد سيكون الوضع مختلفاً بموقعة اليوم التي يخوضها فرسان دبي بمعقلهم، بطموح الفوز ورصيده الحالي 28 نقطة بفارق الأهداف عن فريق مليحة، للتفرد بوصافة البطولة، بطموحات وآمال إلحاق الهزيمة الأولى بضيفهم الشرقاوي، والذي بدوره يتطلع للفوز والمحافظة على سجله نظيفاً وخالياً من الهزائم، حيث يغرد بالصدارة 36 نقطة تمثل العلامة الكاملة.

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ولم يختلف طموح فريق الجزيرة من حيث الفوز على جاره فريق بني ياس بعقر داره ليؤكد فوزه بالدور الأول 28 -18، وتؤكد مسيرة الفريقين بالبطولة أن اللقاء يصب بمصلحة الضيف الجزراوي، والذي بالتأكيد سيخوضه بطموح الفوز لتحسين موقعه الحالي السابع برصيد 20 نقطة والتقدم بسلم الترتيب وخاصة أن له مباراتين مؤجلتين، ويمني صاحب الأرض والضيافة تحقيق الفوز لرد الاعتبار يمنحه الهروب من القاع الذي يسكنه حالياً برصيد 14 نقطة، ويغيب عن ختام الجولة فريق الوحدة العاشر برصيد 15 نقطة.

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