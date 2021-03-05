هاليب تنسحب من «دولية دبي للتنس»

المصدر: (دبي ـ عدنان الغربي)

قررت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة عالمياً الانسحاب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق نسختها 21 الأحد المقبل، بمشاركة 64 لاعبة من نجمات الكرة الصفراء في العالم.

وأكد صلاح تهلك مدير البطولة أن النجمة الرومانية اعتذرت عن المشاركة بسبب إصابة في الظهر متمنياً لها الشفاء والعودة قريباً إلى ملاعب التنس وإلى دبي في العام المقبل.

ومن المنتظر أن تشارك الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حاملة اللقب في 2017 و2018 والتشيكية كارولينا بليشكوفا ومواطنتها بيترا كفيتوفا والبيلاروسية أرينا سبالينكا والسويسرية بليندا بنشيتش بطلة 2019، والبولندية إيجا شيانتيك، بطلة «رولان غاروس» وغيرهن من نجمات التنس.

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