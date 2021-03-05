نهيان بن زايد: طواف الإمارات نقل أبهى صور التقدم وجمالية معالم الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره واعتزازه بالصورة النموذجية الباهرة التي خرج بها طواف الإمارات للعالم.

وأكد سموه أن العمليات التنظيمية للحدث عكست المكانة الريادية للدولة وقدراتها الاستثنائية في استقبال واستضافة الفرق العالمية ونخبة نجوم رياضة الدراجات الهوائية على مدار 10 أيام في ظل تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية المشددة، التي أثمرت عن مكتسبات جديدة تضاف لسجلات ونجاحات الإمارات في المحافل العالمية.

وقال سموه: نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشريفه المرحلة السادسة من طواف الإمارات الذي ازدان بنجاحات أكبر بحضور سموه، وحرصه على تحية دراجي العالم.

كما تقدم سموه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لحضوره ومتابعته للمرحلة الختامية، التي أكدت اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها السخي لمرحلة التعافي التدريجي وعودة الحياة الطبيعية من جديد، بجانب حرصها على أهمية ومكانة الرياضة في مجتمعات العالم ودورها الإيجابي في تجسيد التلاقي والتقارب بين الشعوب والترويج لمعالم الدولة التاريخية والسياحية والثقافية والعمرانية، فالرياضة شريك مهم في نقل الصور الحضارية لتقدم البلدان، مبيناً سموه أن دعم القيادة الرشيدة يمثل حافزاً ملهماً لمزيد من العطاءات من أجل رفعة مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: نجح طواف الإمارات في رسم البسمة والسعادة على مجتمع الإمارات، بعد أن طاف دراجو العالم في أبهى معالم الوطن الجميلة برحلة انطلقت من قصر الظفرة التاريخي والمرفأ مروراً بالعين ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة ودبي وصولاً للعاصمة أبوظبي التي أعلنت عن الختام وإسدال الستار على أكبر حدث رياضي تحتضنه الإمارات في ظل ظروف المرحلة الراهنة.

أصداء

وتابع سموه: نفخر بالأصداء والإشادات العالمية الواسعة والنجاحات التنظيمية التي أكدت ما تتميز به الإمارات من مقومات أساسية وعوامل رئيسية للنجاح والإبهار، بجانب الإنجاز المميز الذي صنعه فريق الإمارات بفوزه بلقب النسخة الثالثة التي أكدت جدارته العالمية.

متوجهاً بالشكر والتقدير للجهات الداعمة والرعاة والمتطوعين وفرق العمل، مؤكداً أن تظافر الجهود الوطنية المخلصة أثمر عن مساحات جديدة من تكامل العمل التنظيمي الذي تكلل بنجاحات إماراتية باهرة، وحيا سموه أبناء وبنات الوطن الذين كسبوا رهان التحدي التنظيمي لحدث استثنائي.

أرقام بارزة

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن القيمة الإعلامية، التي سجلتها النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي استضافته الدولة لمدة 7 أيام في الفترة من 21 وحتى 27 فبراير الماضي، لمسافة 1045 كلم، بمشاركة 140 دراجاً مثلوا 20 فريقاً عالمياً.

وكشفت بيانات الرصد الإعلامي عن أرقام بارزة للحدث منها ارتفاع العوائد الإعلامية لطواف الإمارات 2021 مقارنة بالنسخة الثانية التي أقيمت عام 2020، خصوصاً على صعيد المتابعات الجماهيرية والتغطية الإعلامية، وبلغت قيمة العوائد الإعلامية الدولية والمحلية للنسخة الثالثة لطواف الإمارات 230 مليون دولار.

حيث بلغت التغطية الصحفية بإجمالي 9000 مقال على مستوى العالم، فيما بلغ عدد الدول التي قامت بتغطية الطواف إعلامياً 89 دولة.

ومن أبرز الأرقام التي حققتها النسخة الثالثة، بث الطواف بجميع مراحله في 200 دولة حول العالم تابعت قنواتها منافسات الطواف وأفردت تقارير موسعة عنه، بما يقارب من 1989 ساعة من بينها 64 دولة قامت ببث المنافسات على الهواء مباشرة عبر قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين وشبكات وقنوات تلفزيونية عالمية أخرى من بينها «راي» الإيطالية و«ليكيب» الفرنسية و«سكاي سبورت» و«دي إيه زد إن» اليابانية، وكل من «إي إس بي إن» وفلو سبورتس و«فوبو» (أمريكا وكندا)، و«تي دي إن ف» المكسيك وأمريكا الوسطى.

نجاح

وحقق الطواف نجاحات كبيرة، حيث مثل نموذجاً مميزاً أكد مكانة الدولة وريادتها في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية ودورها في استقطاب وجذب أهم الفعاليات والمناسبات الدولية ترجمة لما تملكه من إمكانات هائلة على صعيد البنى التحتية والكوادر التنظيمية من أصحاب الكفاءات، بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم الرياضي والسياحي والاقتصادي والإعلامي.

وأبرزت أرقام النسخة الثالثة من طواف الإمارات أهمية الحدث ونجاحه بشكل منقطع النظير على صعيد العوائد الاقتصادية والإعلامية والتسويقية، بما يعزز الثقة في الحدث الذي أصبح واحداً من الأحداث الرياضية البارزة في المنطقة والعالم، ويمثل حافزاً مهماً لمواصلة العطاء لنجاحات أخرى في المستقبل.

المرة الأولى

وكان السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات فاز باللقب للمرة الأولى في تاريخه خلال النسخة الثالثة من طواف الإمارات، كما فاز فريق الإمارات للمحترفين بلقب الفرق بعد حصده صدارة الترتيب العام.

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