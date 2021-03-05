الإمارات وغنتوت مسك ختام «ايفزا الذهبية» للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي يسدل الستار اليوم الجمعة عن منافسات كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو 2021 بالمباراة المرتقبة «مسك الختام».

والتي تجمع بين فريق الإمارات بقيادة فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وذلك في تمام الرابعة عصراً، وتسبقها مباراة كأس «بنتلي الإمارات» في الثانية بين فريقي بنجاش وذئاب دبي «كافو» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

مكانة البطولة

وتعد النسخة الثانية عشرة من سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية التي تختتم اليوم قمة هرم البولو بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأحد أهم أربع بطولات على مستوى العالم وقد وجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدعوة لكبار الشخصيات والمدعوين كما ازدانت المنطقة المواجهة للفندق حول الملعب رقم 2 مسرح البطولة لكي تستقبل الضيوف.

برنامج حافل

وسيبدأ برنامج مهرجان الختام بفتح أبواب النادي في العاشرة صباحاً لاستقبال الضيوف ثم استقبال كبار الشخصيات والرعاة في الثانية عشرة ظهراً بالصالة الذهبية ثم تقدم مدرسة ركوب الخيل بالنادي عرضاً بالأعلام، وفي الثانية تقام مباراة كأس «بنتلي الإمارات» بين بنجاش وذئاب دبي «كافو» وفي الثالثة والنصف يتابع الحضور عرضاً حركياً كرنفالياً .

وفي الرابعة والثلث وصول راعي الختام حيث يصطف الفريقان أمام المقصورة الرئيسية، حيث يعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تبدأ المباراة الختامية وفي السادسة إلا ربع يتوج راعي حفل الختام الفريق البطل والوصيف في الكأس الذهبية وكأس «بنتلي الإمارات» والمميزين، ثم تنطلق الألعاب النارية مسك ختام البطولة.

مشوار الفريقين

يدخل فريق الإمارات اليوم المباراة بعد مسيرة كفاح، حيث لعب أربع مباريات منها ثلاث مباريات في الدور التمهيدي أمام أبوظبي وخسرها، والفوز في مباراتي زيدان والذئاب، وواحدة في الملحق قبل النهائي أمام أبوظبي ليرد اعتباره بفوز عريض ويعود إلى الواجهة من جديد، أما فريق غنتوت فقد حقق العلامة الكاملة وفاز في المباريات الأربع على الحبتور وبنجاش وايفزا مهرة والحبتور مرة ثانية.

نجوم الفريقين

ويدخل فريق الإمارات مباراة الختام ولديه (17 جول) بقيادة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فإنه قوة لا يستهان بها حيث يضم إلى جانب سموها لوكاس مونتيفيرد 4 جول وتوماس بانيللو 6 جول وجوليرمو 7 جول، أما فريق غنتوت (18) جول، ويضم كلاً من ناصر الشامسي 1 جول وكاسر كريسبو 4 جول وبابلو لورينت 6 جول وماركوس ارايا 7 جول.

كأس «بنتلي الإمارات»

أما كأس «بنتلي الإمارات» فسوف يجمع اليوم بين فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بعد فوزه في مباراته الأخيرة يوم أول من أمس على ايفزا مهرة بعشرة أهداف مقابل اربعة أهداف وفريق ذئاب دبي «كافو» بقيادة حبتور الحبتور بعد فوزه على زيدان بسبعة أهداف مقابل ستة أهداف.

ويمثل فريق بنجاش حيدر بنجاش وفردريكو بوتوبسكي 5 جول بنيامين بانيللو 6 جول وجاكينتو كروتو 7 جول، ويمثل ذئاب دبي «كافو» كل من حبتور الحبتور 1 جول وكيان هول 3 جول وتوماس بيريزفورد 6 جول وموزيو اليغاندرو 8 جول.

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