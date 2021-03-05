3200 مشارك في حملة اللياقة بحديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك 3200 شخص في حصص لياقة مجانية في حديقة أم الإمارات، وافتراضياً عبر «يوتيوب»، ضمن فعاليات حملة «اللياقة في فبراير»، التي أطلقها «أبطال ضمان»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتشجيع أفراد المجتمع على تعزيز صحتهم على مدار العام، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها، فيما شهدت الحصص الافتراضية، مشاركة 125 شخصاً لكل حصة.

وأطلقت الحملة مسابقة طوال شهر فبراير الماضي، مع جوائز مميزة، بما في ذلك «بطاقة الولاء للياقة»، التي أطلقتها حديقة أم الإمارات، وقسائم شراء بقيمة 1,000 درهم من موقع أمازون، وتذاكر للمسار الانزلاقي في جبل جيس، وقسائم «جو سبورت» بقيمة 1,000 درهم، وأنشطة رياضات بحرية من «أبوظبي مارين».

وأكدت رشا قبلاوي مدير الاتصال المؤسسي بحديقة أم الإمارات، اعتزاز حديقة أم الإمارات، بتعزيز صحة أفراد المجتمع ولياقتهم، وقالت: حرصنا على التعاون مع شركة ضمان، لمواصلة تحفيز أفراد المجتمع على الحفاظ على صحتهم ولياقتهم، والالتزام بتحقيق أهدافهم ذات الصلة، حيث نعمل على تسليط الضوء على ضرورة المحافظة على الصحة النفسية والجسدية، وهو ما تجسده حملة أبطال ضمان.

وأكد سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس حريص على منح الفرص التي تسهم في جعل أفراد المجتمع أكثر لياقة ونشاطاً أولوية خاصة، وأتاحت الحملة إمكانية ممارسة النشاط البدني بأمان، في ظل الظروف الصحية الحالي.

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