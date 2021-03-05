اتفاقية بين «دبي لأصحاب الهمم» و«لافال»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قام نادي دبي لأصحاب الهمم وشركة لافال لكرة القدم بتوقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال رياضة كرة القدم وتحقيق مبدأ الاندماج والشراكة المجتمعية والدعم الفني لفرق الإعاقات السمعية والأولمبياد الخاص بالنادي وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي أمس، وتحدث خلاله ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم و يحى كردي رئيس مجلس إدارة شركة لافال لكرة القدم وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي ورولف فولفغانغ اللاعب السابق بمنتخب ألمانيا والذي شارك في كأس العالم 3 مرات وحامل كأس أبطال أوروبا والمدرب الحالي لفريق لافال الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالدولة.

ووصف بالرقاد الاتفاقية بالنوعية والفريدة من نوعها في أهدافها الفنية والاقتصادية بين ناد رياضي يُعنى بكرة القدم مع مؤسسة عريقة تُعنى بـ «أصحاب الهمم» حيث سيحمل الفريق شعار «أصحاب الهمم» في إطار الشراكة المجتمعية من أجل تعزيز المكانة المرموقة للنادي وخصوصاً أنه جزء من منظومة كرة القدم حيث يمارس «أصحاب الهمم» كرة القدم بصورة رسمية في مسابقات «سباعيات» الشلل الدماغي والأولمبياد الخاص مبيناً أن «أصحاب الهمم» سوف يشاهدون محترفين من العالم.

وقال: سبق أن قام نادي دبي لأصحاب الهمم برعاية السباحة السورية إيناس حجازي التي هي من غير «أصحاب الهمم» حيث أصبحت واحدة من أعضائه.

وأضاف: نهدف أيضا الاستثمار في كرة القدم وخاصة أن النادي يستضيف تدريبات ومباريات لافال حيث نسعى لتعزيز هذه الشراكة من أجل الاستفادة من خبرات الشركة لتأهيل فرق النادي والكوادر المختلفة.

وأشار بالرقاد إلى أن الشراكة سيكون لها تأثيرها الإيجابي مؤكداً أهمية الرياضة ودورها الكبير في تفجير طاقات «أصحاب الهمم» من أجل تحقيق طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

من جهته وجه يحيى كردي الشكر إلى حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم الذي منح الفرصة للمستثمرين للاستثمار في المجال الرياضي ومجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على الدعم المتواصل لرياضة «أصحاب الهمم» وفق رؤية ثاقبة وتخطيط سليم من مجلس دبي الرياضي مؤكداً أن «أصحاب الهمم» في قلوب الجميع ونستمد القوة من هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع.

وقال: توقيع الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم يأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية وخصوصاً أن «أصحاب الهمم» نجحوا في تحويل الصعاب إلى طاقة بدمجهم وتمكينهم في المجتمع مما يعد مؤشراً إيجابياً للسير على درب النجاحات وعدم التفريط في مثل هذه المكتسبات.

وتابع: إن فريق لافال يملك طموحات كبيرة تتمثل في تحقيق حلمه بالتواجد في الدرجة الأولى ومن ثم دوري الخليج العربي وخصوصاً أنه يسير بخطوات ثابتة للوصول إلى ذلك وفق النهج المرسوم متطلعاً إلى المشاركة في البطولات الآسيوية مشيراً إلى أنه يملك نادياً يلعب في أحد الدوريات الأوروبية الممتازة ويسعى لنقل خبرته في مجال كرة القدم إلى «أصحاب الهمم».

وأشار إلى أن فريق لافال مسجل بدبي التي هدفها الرقم «1» دائماً، مضيفاً: نتطلع من خلال هذا النادي لتحقيق ذلك مؤكداً أن الإمارات تعتبر أرضاً خصبة للمستثمرين بـ«الأمن و»الأمان«متطلعاً أن تحقق الشراكة مع»أصحاب الهمم«كل أهدافها التسويقية.

وثمن كردي الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة»أصحاب الهمم«بالإمارات مما أهلها لحصد العديد من النجاحات في المحافل القارية والدولية والتي باتت محط الأنظار.

من جانبه أكد ماجد العصيمي أن نادي دبي لأصحاب الهمم يؤمن بالدمج والشراكات مع مختلف القطاعات وصولاً إلى الأهداف المنشودة.

واعتبر العصيمي الاتفاقية بداية حقيقية لآفاق تسويقية والاستفادة الفنية من خلال كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم ومعشوقة الجماهير متطلعاً مشاهدة أحد»أصحاب الهمم) يلعب في فريق لافال وغيره من فرق كرة القدم.

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