«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلته لسباقي «سترادا - بيانكا» و«باريس - نيس»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلته التي ستشارك في سباقي «سترادا - بيانكا»، و«باريس - نيس» اللذين يقامان في إطار الجولة العالمية ضمن حملة الربيع الأوروبية، وأكد البيان الصادر اليوم عن الفريق أن تشكيلة من 7 دراجين ستشارك في النسخة الـ 15 من سباق سترادا بيانكا الذي يقام على مسار بطول 181كم، انطلاقاً وانتهاءً في مدينة سيينا الإيطالية، ويتضمن مسار السباق المميز منحدرات حادة و11 قطاعاً مفروشاً بالحصى البيضاء، منها اشتق السباق اسمه.

وسيقود التشكيلة المديران الرياضيان أندريه هاوبتمان «سلوفينيا»، ومانويل موري «إيطاليا» فضلاً عن مدير الفريق ماتين فيرنانديز، وتتضمن كلاً من الدراجين الإيطالي فاليريو كونتي ومواطنيه ديفيد فورمولو وماركو ماركاتو، والنرويجي فيغارد ستيك لاينجن، والسلوفيني تادي بوغاتشار ومواطنه يان بولانك، والبلجيكي ألكسندر ريابوشينكو.

وقال الدراج ديفيد فورمولو: قدمت أداءً متميزاً في هذا السباق العام الماضي، وتمكنت من الفوز بالمركز الثاني وصعود منصة التتويج، كانت لحظات رائعة، ولا سيما حققت هذا الفوز بعد وقت قصير من بدء الإغلاق العام.

وأضاف: السباق يناسب مهاراتي، وقدراتي ويمكنني أن أقدم فيه أفضل أداء، كما يتمتع زميلي تادي بوغاتشار بلياقة عالية، لذا فإننا سنسعى إلى التقدم معاً نحو خط النهاية مع أكبر عدد ممكن من زملائنا في الفريق لتحقيق أفضل النتائج بعد غد.

ويشارك ألكسندر ريابوشينكو يوم الأحد المقبل في سباق «باريس- نيس» الذي يقام على مدى 8 أيام، ويسعى إلى الاستفادة من فرص سباقات السرعة إلى جانب زميليه ترينتين وكريستوف، بينما يتولى دي لا كروز وكوستا مهمة المراحل الجبلية.

ويقود تشكيلة الفريق السباعية المديران الرياضيان الإيطاليان فابيو بالداتو وفابريزيو غويدي وتضم كلاً من النرويجي سفين إيريك بيستروم، والإسباني ديفيد دي لا كروز، والبرتغالي روي كوستا ومواطنه روي أوليفييرا، والنرويجي ألكسندر كريستوف، والأميركي براندون ماكنالتي، والإيطالي ماتيو ترينتين.

وقال ألكسندر كريستوف: إن السباق يتضمن بعض المراحل التي تناسب قدراتي، وسبق أن فزت في إحدى جولات هذا السباق منذ ستة أعوام، لذا سأحاول تقديم أداء مشابه لتحقيق الفوز من جديد.

وأضاف: يتمثل هدفي الرئيسي إلى جانب الفوز في تحسين لياقتي ومستواي قبيل انطلاق السباقات الكلاسيكية، وأنا على ثقة من قدرتي أنا وزميلي ترينتين على قيادة جهود الفريق في سباقات السرعة، بينما يتولى دي لا كروز، وماكنالتي مهمة التقدم في التصنيف العام، ونحاول جميعاً تحقيق الفوز في كل المراحل.

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