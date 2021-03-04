الهاجري: تغييرات كبيرة على مستوى كرة الطاولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، عن سعادته بالتنظيم المميز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والذي تم من خلاله إعلان فوزه ومرشحي انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، بالتزكية لدورة جديدة، وأكد أنه وأعضاء المجلس يتطلعون لإحداث تغييرات وتطورات كبيرة على مستوى عمل الاتحاد واللعبة، والتركيز على وجود أعضاء المجلس إقليمياً وقارياً وعالمياً، أو باستضافة الاتحاد البطولات الكبرى.

وقال: أتمنى أن تتوالى الإنجازات في كرة الطاولة خلال السنوات المقبلة، وأن يكون التواصل بصورة جيدة مع الأندية، والعمل بكل جدية، لأن الشراكة بين الأندية مهمة جداً وهم بالنسبة لنا عصب الاتحاد، وأشكر لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري، لأنها أشرفت بطريقة احترافية على الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة.

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