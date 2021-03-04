انسحاب سيمونا هاليب من «دولية دبي للتنس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قررت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة عالمياً الانسحاب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق نسختها 21 الأحد المقبل، بمشاركة 64 لاعبة من نجمات الكرة الصفراء في العالم.

وأكد صلاح تهلك مدير البطولة أن النجمة الرومانية اعتذرت عن المشاركة بسبب إصابة في الظهر، متمنياً لها الشفاء والعودة قريباً إلى ملاعب التنس وإلى دبي في العام المقبل.

وقالت هاليب: «لسوء الحظ، بدأت أشعر أخيراً بآلام في أسفل ظهري، وكان قراراً صعباً وتحدياً كبيراً بأن انسحب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، خصوصاً أن لدي ذكريات رائعة فيها تكللت بفوزي بلقبها العام الماضي وذلك بعد سلسلة من المنافسات الاستثنائية مع اللاعبات في دبي، لذا أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من الدفاع عن لقبي، وأتمنى لفريق البطولة وغيرهم من المشاركين فيها بطولة ناجحة، وأتطلع بالعودة العام المقبل لأرض المنافسات في دبي».

ومن المنتظر أن تشارك في بطولة سوق دبي الحرة للتنس كل من الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حاملة اللقب في 2017 و2018 والتشيكية كارولينا بليشكوفا ومواطنتها بيترا كفيتوفا والبلاروسية أرينا سبالينكا والسويسرية بليندا بنشيتش بطلة 2019، والبولندية إيجا شيانتيك، بطلة «رولان غاروس» وغيرهن من نجمات التنس.

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